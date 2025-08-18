Джейхан ждёт: когда откроются ворота нефтяного экспорта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Загрязнение нефти: Казахстан перенаправил экспорт
2:15
Экономика

Согласно информации, опубликованной порталом Haqqin. az со ссылкой на турецкую компанию BOTAS, оператора турецкого участка нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), процесс очистки резервуаров от загрязненной азербайджанской нефти на терминале в Джейхане подходит к концу.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Ожидается, что вскоре график отгрузок топлива по БТД вернется в нормальное русло. Это заявление прозвучало вскоре после того, как, по данным S&P Global от 13 августа со ссылкой на информированный источник, Казахстан временно перенаправил экспорт своих энергоресурсов с БТД на трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), проходящий по территории России.

Решение Астаны переориентировать часть экспорта нефти с кавказского направления на российское последовало за заявлением British Petroleum (BP) от 23 июля. BP, являющаяся крупнейшей иностранной нефтекомпанией в Азербайджане и оператором БТД в Азербайджане и Грузии, сообщила о потенциальных проблемах с загрязнением азербайджанской нефти органическими хлоридами. Данное химическое вещество, используемое для интенсификации добычи, в высокой концентрации может нанести ущерб нефтеперерабатывающим заводам. BP заявила, что источник загрязнения нефти сорта Azeri Light пока не установлен, и пообещала устранить проблему совместно с азербайджанскими и турецкими партнерами.

Bloomberg сообщал, что итальянская компания Eni SpA также обнаружила загрязненную азербайджанскую нефть в рамках внутренних проверок на одном из своих НПЗ. Кроме того, в конце прошлого месяца чешское агентство Ceske Noviny сообщило об обнаружении загрязненной азербайджанской нефти в Чехии, куда она попала через Трансальпийский нефтепровод. Однако представитель компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл заверил, что сырье не представляет опасности для нефтяной инфраструктуры и будет постепенно и пропорционально смешиваться с другими поставками для безопасной переработки, пишут "Ведомости".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
