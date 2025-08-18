Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Доходы выше среднего: какой регион удивил Россию

Северные регионы рулят: где имеют высокие доходы
Согласно свежему рейтингу, составленному на основе данных за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года, Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа демонстрируют самые высокие уровни оплаты труда в стране.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Как сообщает РИА Новости, в первую пятерку списка вошли преимущественно северные территории. Исследование показывает, что Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляет рейтинг по доле сотрудников, чьи доходы превышают средний уровень по России. Почти две трети работников в этом регионе получают зарплату выше среднероссийской, что позволило ему занять лидирующую позицию с существенным отрывом от других.

Высокое положение ЯНАО объясняется высокими зарплатами в нефтегазовом секторе, являющемся ключевым для экономики региона, а также относительно невысокими ценами, по сравнению с другими северными и отдаленными территориями России. ЯНАО также лидирует по проценту высокооплачиваемых работников, который составляет 22,6%, что является наивысшим показателем в стране.

Второе место занимает Чукотский автономный округ, где доля работников с зарплатой выше средней составляет 55,1%, а третье место принадлежит ХМАО с показателем 52,7%. За ними следуют Магаданская область (52,5%) и Ненецкий автономный округ (52,3%).

Средняя заработная плата в России в апреле 2025 года составила 97,4 тысячи рублей.

Стоит отметить, что на Ямале наблюдается более быстрый рост предлагаемой заработной платы, чем в других регионах Уральского федерального округа. С начала 2025 года местные компании увеличили свои предложения о заработной плате на 21%.

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

