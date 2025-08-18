ExxonMobil возвращается? Что это значит для России и мировой энергетики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Путин корректирует правила: ExxonMobil возвращается в Сахалин-1
2:26
Экономика

Президент России Владимир Путин скорректировал правила участия иностранных компаний в проекте "Сахалин-1".

Нефте добыча
Указ, подписанный в день предполагаемой встречи с Дональдом Трампом на Аляске, детализирует условия возвращения долей в операторе нефтегазового комплекса. Как сообщает Reuters, этот шаг может создать условия для возвращения ExxonMobil в проект. До украинского конфликта подразделение ExxonMobil руководило "Сахалином-1", но в октябре 2022 года указ Путина перевел компанию под российскую юрисдикцию, лишив ExxonMobil 30% участия.

Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, предполагает, что изменения делают "Сахалин-1" инструментом политического влияния. По его мнению, проект сам по себе не подвержен санкциям и продолжает функционировать. Россия, по сути, стремится сформировать лояльное окружение в США, которое будет способствовать экономическому сотрудничеству с Трампом и смягчению санкций, осознавая потенциальное сопротивление его политике.

Фактически, Россия предлагает сделку: разрешение ExxonMobil вернуться в "Сахалин-1" в обмен на лоббирование отмены санкций. По сути, это прямо прописано в указе президента.

Россия идет на значительные уступки, учитывая недружественное поведение ExxonMobil. В 2022 году компания не просто покинула "Сахалин-1", но и саботировала его работу. "Роснефти" потребовалось несколько месяцев, чтобы восстановить работу проекта. В отличие от Shell на "Сахалине-2", которая просто вывела персонал, не прекращая добычу, Россия предлагает ExxonMobil возможность "искупить вину", что позволит "Сахалину-1" продавать нефть с меньшей скидкой, хотя дисконт и так меньше, чем у Urals.

Станислав Митрахович из Финансового университета считает, что возвращение ExxonMobil даже на таких условиях экономически оправдано. Доля ExxonMobil так и не была продана другим компаниям, а сроки продажи несколько раз продлевались. "Сахалин-1" обладает благоприятными климатическими условиями, налаженной добычей и клиентами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно "Ъ".

Уточнения

Юрисди́кция (лат. jurisdictio) — пределы компетенции того или иного суда, включая церковный суд, либо органа государственной власти.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
