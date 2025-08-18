Доступ к резервам: власти обсуждают меры для стимулирования строительной отрасли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Зампред правительства Марат Хуснуллин дал указание Минфину, Минстрою и компании "Дом.РФ" проанализировать вариант предоставления банкам доступа к "макропруденциальному буферу капитала", накопленному с декабря 2022 по май 2025 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Эти средства резервировались для кредитов, где начальный взнос составлял 20% и более, и их цель — амортизация негативных экономических явлений.

Дмитрий Тортев, участник экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции, сообщил, что практика создания буферов была внедрена в России после глобального финансового кризиса 2007-2009 годов, пишут Известия.

По его утверждению, власти изучают возможность облегчения банковских условий для стимулирования строительной отрасли.

Вместе с тем, он акцентировал внимание на том, что антикризисные резервы банков играют ключевую роль в обеспечении надежности российской финансовой системы.

Эксперт предполагает, что Минфин и Центробанк могут воздержаться от ослабления финансового регулирования, мотивируя это необходимостью поддержания экономической стабильности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
