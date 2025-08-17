Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования подтвердили: яйца безопасны для сердца и полезны для мышц
Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком
Хуснуллин: банки получат доступ к скрытому резерву
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
Для эффективного хранения на балконе используйте вертикальное пространство
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов

Вопреки давлению: рейтинг России укрепился — кто поверил в экономику страны

Китайское агентство Dagong подтвердило кредитный рейтинг России
1:15
Экономика

Россия получила подтверждение своего суверенного кредитного рейтинга уже от четвертого китайского рейтингового агентства. 

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Государственное агентство Dagong International 13 августа присвоило стране рейтинги iAsc как в национальной, так и в иностранной валюте. Данная оценка свидетельствует о значительной платежеспособности, минимальном риске невыплаты долга и некоторой восприимчивости к негативным экономическим факторам. Прогноз по рейтингу обозначен как "стабильный".

После начала специальной военной операции на Украине крупные международные агентства Fitch, Moody's и S&P сначала снизили, а затем и вовсе аннулировали рейтинги России и российских эмитентов.

"Большая тройка", штаб-квартиры которой расположены в США, объяснила свое решение санкциями Европейского союза. С марта 2022 года европейским агентствам запрещено присваивать рейтинги России и ее компаниям. На момент начала СВО Россия обладала инвестиционными рейтингами BBB- от Fitch и S&P, в то время как Moody's оценивало ее как спекулятивный Ba1, пишут "Ведомости".

Уточнения

Кредитный рейтинг — это мнение рейтингового агентства относительно общей кредитоспособности заёмщика или кредитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых обязательств, основанное на оценке факторов риска.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Последние материалы
Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
Опасный ботинок: рука 30-летнего австралийца раздулась после встречи с чёрным пауком
Хуснуллин: банки получат доступ к скрытому резерву
4 планеты можно увидеть без телескопа в этом месяце — New York Post
Для эффективного хранения на балконе используйте вертикальное пространство
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Сдержанная роскошь и блеск: причёски в стиле old money становятся фаворитом стилистов
Домашняя подлива из помидоров: рецепт, который легко повторить
Татьяна Буланова рассказала, что ест один раз в день ради красивой фигуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.