Вопреки давлению: рейтинг России укрепился — кто поверил в экономику страны

Китайское агентство Dagong подтвердило кредитный рейтинг России

Россия получила подтверждение своего суверенного кредитного рейтинга уже от четвертого китайского рейтингового агентства.

Государственное агентство Dagong International 13 августа присвоило стране рейтинги iAsc как в национальной, так и в иностранной валюте. Данная оценка свидетельствует о значительной платежеспособности, минимальном риске невыплаты долга и некоторой восприимчивости к негативным экономическим факторам. Прогноз по рейтингу обозначен как "стабильный".

После начала специальной военной операции на Украине крупные международные агентства Fitch, Moody's и S&P сначала снизили, а затем и вовсе аннулировали рейтинги России и российских эмитентов.

"Большая тройка", штаб-квартиры которой расположены в США, объяснила свое решение санкциями Европейского союза. С марта 2022 года европейским агентствам запрещено присваивать рейтинги России и ее компаниям. На момент начала СВО Россия обладала инвестиционными рейтингами BBB- от Fitch и S&P, в то время как Moody's оценивало ее как спекулятивный Ba1, пишут "Ведомости".

Уточнения

Кредитный рейтинг — это мнение рейтингового агентства относительно общей кредитоспособности заёмщика или кредитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых обязательств, основанное на оценке факторов риска.



