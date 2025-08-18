Гениальный ход OpenAI: они заработали $2 млрд на том, чем вы пользуетесь бесплатно

С момента запуска в мае 2023 года мобильное приложение ChatGPT стало абсолютным лидером в своей категории, принеся компании OpenAI около $2 млрд дохода.
По данным аналитиков Appfigures, это в 30 раз превышает совокупные доходы ближайших конкурентов — Claude, Copilot и Grok.
Ближайший последователь Grok смог заработать за тот же период лишь $25,6 млн.
Экономическая эффективность ChatGPT также впечатляет:
Лидером по количеству загрузок стала Индия (13,7% от общего числа), следом идут США (10,3%). Столь впечатляющие результаты демонстрируют глобальную популярность ChatGPT и его значительное преимущество перед альтернативными решениями в области мобильных ИИ-приложений.
OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и её дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC.
