Гениальный ход OpenAI: они заработали $2 млрд на том, чем вы пользуетесь бесплатно

Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд прибыли — Appfigures

С момента запуска в мае 2023 года мобильное приложение ChatGPT стало абсолютным лидером в своей категории, принеся компании OpenAI около $2 млрд дохода.

По данным аналитиков Appfigures, это в 30 раз превышает совокупные доходы ближайших конкурентов — Claude, Copilot и Grok.

2025 год стал особенно успешным для ChatGPT:

$1,35 млрд выручки за первые месяцы 2025 года

Рост на 673% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года ($174 млн)

Среднемесячный доход увеличился с $25 млн до $193 млн

Ближайший последователь Grok смог заработать за тот же период лишь $25,6 млн.

Экономическая эффективность ChatGPT также впечатляет:

$2,91 — средний доход с одной установки (у Claude — $2,55, Grok — $0,75, Copilot — $0,28);

около 690 млн установок по всему миру

Лидером по количеству загрузок стала Индия (13,7% от общего числа), следом идут США (10,3%). Столь впечатляющие результаты демонстрируют глобальную популярность ChatGPT и его значительное преимущество перед альтернативными решениями в области мобильных ИИ-приложений.

