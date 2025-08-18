Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Освещение в примерочной искажает цвет кожи и фактуру ткани
Британское исследование выявило связь между приготовлением яиц и стилем жизни
Инструкторы назвали ключевые правила подготовки к катанию на лыжах и сноуборде
Эксперт по путешествиям Джеймс Андерсон назвал Белый сад визитной карточкой замка Сиссингхерст
Агрессивная манера вождения названа главной причиной износа тормозных дисков
Евгения Немировская: напольная сушилка незаменима для квартир без балкона
Заморозка бульона сохраняет вкус и аромат без добавления консервантов
Марина Зудина рассказала, что все 30 лет была уверена в чувствах Олега Табакова
В Индостане нашли кремниевые скребки возрастом более 180 миллионов лет

Гениальный ход OpenAI: они заработали $2 млрд на том, чем вы пользуетесь бесплатно

Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд прибыли — Appfigures
1:38
Экономика

С момента запуска в мае 2023 года мобильное приложение ChatGPT стало абсолютным лидером в своей категории, принеся компании OpenAI около $2 млрд дохода.

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

По данным аналитиков Appfigures, это в 30 раз превышает совокупные доходы ближайших конкурентов — Claude, Copilot и Grok.

  • 2025 год стал особенно успешным для ChatGPT:
  • $1,35 млрд выручки за первые месяцы 2025 года
  • Рост на 673% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года ($174 млн)
  • Среднемесячный доход увеличился с $25 млн до $193 млн

Ближайший последователь Grok смог заработать за тот же период лишь $25,6 млн.

Экономическая эффективность ChatGPT также впечатляет:

  • $2,91 — средний доход с одной установки (у Claude — $2,55, Grok — $0,75, Copilot — $0,28);
  • около 690 млн установок по всему миру

Лидером по количеству загрузок стала Индия (13,7% от общего числа), следом идут США (10,3%). Столь впечатляющие результаты демонстрируют глобальную популярность ChatGPT и его значительное преимущество перед альтернативными решениями в области мобильных ИИ-приложений.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и её дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Юрист Бенхин: электронная повестка на Госуслугах считается врученной через 7 дней
Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей
Названы эффективные препараты от парши на яблонях и грушах
Эксперт WeRoad Кларисса Каппеллетти назвала 5 доступных альтернатив Мальдивам
В моду вошли тонкие шарфы: их носят с кэжуал-луками, костюмами, платьями и блузами
ФБР и биологи: найденные доказательства снежного человека опровергнуты
МВД: водитель не обязан выходить из машины без установленной причины
Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд прибыли — Appfigures
Доктор Филлипс: японская интервальная ходьба помогает быстро похудеть
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.