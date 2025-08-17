Осенью картофель лучше покупать мешками? Вот сколько будет стоить второй хлеб к сентябрю

Профессор Евгений Симаков: цена картофеля в сентябре составит до 50 рублей

В 2024 году картошка стала лидером по росту цен, подорожав на 92%.

Ситуация на рынке весной и летом

Если в начале весны цена килограмма достигала 130-150 рублей за счёт старых запасов, то сейчас молодая картошка с юга России стоит около 50 рублей.

Прогноз по урожаю и запасам

Заведующий отделом селекции Федерального исследовательского центра картофеля, профессор Евгений Симаков считает, что валовый сбор останется на уровне прошлого года — около 7,5 миллиона тонн. Однако в прошлом году этого объёма было недостаточно для розничной торговли, что привело к импортным закупкам.

Влияние погоды на урожай

Из-за холодной весны и дождей, которые затопили плантации, не стоит ожидать высокого урожая. Сохранение клубней до весны также будет проблемой, и весной возможны "картофельные" болезни.

Обеспеченность регионов

Тем не менее, Центральная Россия сама себя обеспечивает, и дефицита не будет, даже несмотря на то, что традиционно в Дальнем Востоке картофеля собирается меньше.

Прогноз цен от производителей

По прогнозам производителей, картошка будет продаваться с поля не ниже 50 рублей за килограмм. В магазинах цена может подняться до 80 рублей. Однако на ранней стадии уборки цены обычно завышают, а потом рынок заставляет их снижать. Вероятно, с поля картофель будет стоить около 30 рублей за килограмм, а в магазинах — 50-60 рублей.

Последствия перепроизводства

В 2022-23 годах перепроизводство привело к падению цен, что заставило многих производителей отказаться от его выращивания и перейти на переработку. Однако сейчас компаниям переработки не хватает качественных клубней, и их может потребоваться закупать из-за границы.

Цены к осени и зиме

В декабре ожидается, что цена картошки не опустится ниже 60 рублей за килограмм. В сентябре, в период массовой уборки, ожидается цена от 45 до 50 рублей, пишет МК.

