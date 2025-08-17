Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чёрный список онлайн-покупателей: как маркетплейсы накажут тех, кто любит отказываться от заказов

Максим Решетников: маркетплейсы вычислят тех, кто заказывает товары просто так
1:06
Экономика

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом в Ростове-на-Дону сообщил, что покупатели, которые часто делают заказы, но не выкупают товары, могут быть отмечены в системе.

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

Эту тему поднял председатель ростовского областного отделения "Опоры России" Вадим Мирошниченко. Он отметил, что есть проблема с "раскидкой" заказов одного и того же товара по разным пунктам выдачи, что приводит к порче товаров и лишним логистическим затратам для добросовестных продавцов.

Решетников согласился с тем, что проблема существует, и предложил обсудить её с маркетплейсами и ФАС. Он отметил, что важно получить от бизнеса предложения по решениям, которые можно будет обсудить на встрече в сентябре.

Министр добавил, что площадки могут внедрить добросовестные практики, такие как маркировка таких покупателей. Кроме того, он подчеркнул готовность обсуждать меры реагирования с ФАС для снижения мотивации к подобному поведению, пишут "Ведомости".

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
