Чёрный список онлайн-покупателей: как маркетплейсы накажут тех, кто любит отказываться от заказов

Максим Решетников: маркетплейсы вычислят тех, кто заказывает товары просто так

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом в Ростове-на-Дону сообщил, что покупатели, которые часто делают заказы, но не выкупают товары, могут быть отмечены в системе.

Эту тему поднял председатель ростовского областного отделения "Опоры России" Вадим Мирошниченко. Он отметил, что есть проблема с "раскидкой" заказов одного и того же товара по разным пунктам выдачи, что приводит к порче товаров и лишним логистическим затратам для добросовестных продавцов.

Решетников согласился с тем, что проблема существует, и предложил обсудить её с маркетплейсами и ФАС. Он отметил, что важно получить от бизнеса предложения по решениям, которые можно будет обсудить на встрече в сентябре.

Министр добавил, что площадки могут внедрить добросовестные практики, такие как маркировка таких покупателей. Кроме того, он подчеркнул готовность обсуждать меры реагирования с ФАС для снижения мотивации к подобному поведению, пишут "Ведомости".

Маркетпле́йс электронный рынок — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.





