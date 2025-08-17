В Ростовской области зафиксировано драматическое снижение урожая зерновых: сможет ли регион восстановить показатели

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что валовой сбор урожая зерновых в 2025 году составил 8,215 миллиона тонн.
Это на 20% ниже по сравнению с прошлым годом. На встрече с бизнес-сообществом и министром экономического развития России Максимом Решетниковым он рассказал о сложной ситуации в регионе.
Слюсарь отметил, что аграрии сталкиваются с критическими погодными условиями уже второй год подряд, включая возвратные заморозки, высокие температуры, засуху и маловодье. Эти факторы значительно повлияли на урожай, и в сравнении с пиковыми данными 2023 года, когда было собрано 16 миллионов тонн, текущие показатели упали почти вдвое.
Врио губернатора также акцентировал внимание на важности подготовки к осеннему севу, чтобы обеспечить наличие семян, топлива и всех необходимых ресурсов. Это необходимо для сохранения статуса Ростовской области как ключевого региона для продовольственной безопасности страны, пишут "Ведомости".
