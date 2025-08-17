Немецкие авиакомпании и операторы аэропортов уже давно недовольны высокими расходами и бюрократическими проблемами. Сильнее всего удар пришелся по внутренним рейсам.
Особенно громкая критика звучит от Ryanair, которая из-за высоких затрат решила полностью прекратить рейсы в Дортмунд, Лейпциг и Дрезден, а также сократить количество рейсов в Гамбург и Берлин.
Директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди раскритиковала правительство за отказ снизить налог на авиаперевозки, что препятствует восстановлению рынка. Она предупреждает о последствиях для туризма и рабочих мест и обещает инвестировать 3 миллиарда долларов и создать 1000 новых рабочих мест, если налог будет отменен.
Пока политики хранят молчание на эти вопросы. Единственный голос, который раздался, — это Кристоф Плосс, который дал расплывчатый ответ о планах по снижению налога (в Германии он выше, чем в других европейских странах) на авиаперевозки, но конкретных мер в бюджете на 2026 год не предусмотрено, сообщает Zero Hedge.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.