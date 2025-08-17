Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Германия теряет небо: высокие налоги душат авиакомпании

Германия теряет авиарейсы: компании критикуют налоги и сокращают число полётов
Экономика

Немецкие авиакомпании и операторы аэропортов уже давно недовольны высокими расходами и бюрократическими проблемами. Сильнее всего удар пришелся по внутренним рейсам.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Особенно громкая критика звучит от Ryanair, которая из-за высоких затрат решила полностью прекратить рейсы в Дортмунд, Лейпциг и Дрезден, а также сократить количество рейсов в Гамбург и Берлин.

Директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди раскритиковала правительство за отказ снизить налог на авиаперевозки, что препятствует восстановлению рынка. Она предупреждает о последствиях для туризма и рабочих мест и обещает инвестировать 3 миллиарда долларов и создать 1000 новых рабочих мест, если налог будет отменен.

Пока политики хранят молчание на эти вопросы. Единственный голос, который раздался, — это Кристоф Плосс, который дал расплывчатый ответ о планах по снижению налога (в Германии он выше, чем в других европейских странах) на авиаперевозки, но конкретных мер в бюджете на 2026 год не предусмотрено, сообщает Zero Hedge.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
