Вода как золото: жители ДНР живут по графику, а мифы про Азовское море рушатся

Пушилин: опреснение воды Азовского моря для ДНР оказалось слишком дорогим
2:20
Экономика

Идея решить водный кризис в Донецкой Народной Республике с помощью опреснения воды Азовского моря оказалась, мягко говоря, слишком дорогой и трудноосуществимой. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

Опреснённая вода
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Опреснённая вода

"Продолжилась работа над анализом альтернативных источников. К сожалению, в большей степени это мифы, которые в сетях вбрасываются нашими оппонентами. Мы это фиксируем, но потом это подхватывается людьми по понятным причинам. Различного рода вариации по более простому, казалось бы, пути в плане фильтрации воды из Азовского моря. Но не учитывается, что это дорогостоящий процесс. Что экологические последствия очень серьезные", — сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК, выложив видео в своем Telegram-канале.

Сложности переброски

По словам Пушилина, даже если бы технологию опреснения удалось реализовать, встает другой вопрос — доставка воды в Донецко-Макеевскую агломерацию.

"Сама переброска — это дорогостоящий проект, который сейчас продолжает обсуждаться, но это задача и решение [должны быть] федерального уровня", — подчеркнул он.

"Запасных резервуаров" не существует

Еще одним мифом Пушилин назвал слухи о якобы существующих резервных водоемах вокруг городов ДНР, включая Авдеевку.

"Росгеология и технические возможности, которые есть, позволяют полностью оценивать ситуацию. Если бы был найден какой-то достаточный источник воды, который возможно применить, он уже был бы реализован", — отметил он.

Водный дефицит и жесткий график

Ситуация с водоснабжением остается крайне напряженной: регион получает лишь около 35% от необходимого объема. Причина — водная блокада со стороны Украины и обмеление водохранилищ.

С 18 июля жители ДНР перешли на жесткий график подачи воды:

  • Донецк и Макеевка — раз в три дня;
  • Енакиево и близлежащие города — раз в четыре дня;
  • Мариуполь — раз в два дня.

Власти совместно с федеральным центром обещают принять все меры, чтобы исправить ситуацию как можно скорее.

Уточнения

Доне́цкая Наро́дная Респу́блика (ДНР) — поддерживавшееся Россией и подконтрольное ей сепаратистское государственное образование на востоке Украины.

Опресне́ние воды — удаление из воды растворённых в ней солей с целью сделать её пригодной для питья или для выполнения определённых технических задач.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
