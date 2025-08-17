Немецкое пиво сдаёт позиции: почему молодёжь отказывается от него

Инфляция и высокие цены на энергоносители создают серьезное финансовое давление на пивоваров в Германии.

Ситуацию усугубляет тот факт, что молодежь всё меньше интересуется алкоголем, что является шокирующим моментом для страны с развитой пивной культурой.

Для многих немцев из поколения Z (родившихся с 1997 по 2012 год) пиво перестало быть ежедневным ритуалом. Эти тенденции не ограничиваются только Германией — молодежь по всему миру уделяет все меньше внимания пиву. Причины этого разнообразны: у молодых меньше располагаемых доходов, растет популярность велнес-движений, повышается осведомленность о рисках для здоровья, связанных с алкоголем.

Чтобы адаптироваться к новым условиям, пивоварни предлагают более 800 сортов безалкогольного пива, но это не компенсирует общий спад. Среднестатистический немец теперь потребляет всего 88 литров пива в год, по сравнению с 126 литрами в 2000 году. Производство пива за первые полгода 2025 года упало на 6,3%, что стало рекордно низким уровнем, пишет Bloomberg.

