Маркетплейсы устали прощать: новые правила грозят тем, кто играет с системой

Минэкономразвития подготовит новые правила для маркетплейсов до конца 2025 года

Российские маркетплейсы всё чаще сталкиваются с проблемой: покупатели оформляют сразу несколько заказов на разные пункты выдачи, но потом отказываются от них. В итоге — испорченные товары, возвраты и лишние расходы на логистику.

Министр экономического развития Максим Решетников во время рабочей поездки в Ростовскую область предложил рассмотреть жёсткие меры против таких "недобросовестных покупателей".

"Проблема действительно существует: когда потребители ведут себя недобросовестно — массово заказывают товары на разные точки выдачи, а затем отказываются от покупки. Предлагаю бизнес-сообществу чётко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики. Например, можно рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы", — отметил он.

Зачем нужны новые правила

По словам министра, такие массовые отказы не только приводят к порче товаров, но и увеличивают издержки для продавцов. В результате страдает и сам бизнес, и добросовестные покупатели, которые вынуждены ждать дольше или сталкиваются с повышением цен.

Когда вступят изменения

Ситуацию будут регулировать в рамках будущего закона о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября 2026 года. Но подготовка начнётся заранее.

Решетников подчеркнул: важно заблаговременно проработать нормативную базу и адаптировать IT-системы маркетплейсов под новые требования.

Министерство планирует согласовать все ключевые положения с представителями бизнеса до конца 2025 года.

