Финансовый IQ россиян растет: какие цифры говорят сами за себя

63% россиян утверждают о высокой финансовой грамотности — опрос от Русского стандарта

В 2025 году 63% россиян высоко оценивают свою финансовую грамотность, что на 2% больше, чем в 2024 году.

Эти данные получены из ежегодного опроса банка "Русский стандарт" по информации ТАСС. Согласно опросу, 47% респондентов считают себя уверенными пользователями финансовых сервисов и иногда обращаются за консультациями к специалистам. Еще 16% уверены, что имеют очень высокий уровень финансовой грамотности и регулярно следят за новинками на рынке.

29% опрошенных имеют средний уровень финансовой грамотности, что немного ниже, чем в предыдущие годы. Доля людей, считающих свои знания низкими, осталась на уровне 8%, как и в 2024 году (в 2023 году этот показатель был 10%).

В опросе приняли участие примерно 2000 человек.

