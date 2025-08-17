Российским горнолыжным курортам брошен вызов: как привлечь 60% клиентов в несезон

Эксперты уверены, что увеличение заполняемости горнолыжных курортов сможет повысить их среднегодовую загрузку и выручку.
Важно, чтобы отдыхающие посещали курорты не только зимой. Марина Смирнова из CMWP считает, что российские курорты могли бы увеличить свою выручку до 80% при условии выравнивания цен, а уход от сезонности мог бы поднять заполняемость до 60-75%. Сейчас в несезон показатель составляет 55-65%.
Елена Киселева из Strategy Partners отметила, что наименьшее количество желающих посещать курорты наблюдается весной и осенью. В целом весна, лето и осень составляют только 40-50% от общей выручки курортов.
Анна Тарасенко из "Рексофт Консалтинг" указала на несколько причин снижения интереса к горнолыжным курортам: слабое позиционирование, недостаточная инфраструктура и низкая популярность данного вида отдыха у россиян летом. Она также отметила, что только 3% населения России катается на лыжах или сноубордах, в то время как в США этот показатель достигает 10%, передает "Ъ".
Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.
