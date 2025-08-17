Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты по питанию советуют готовить сырники в духовке вместо жарки
Неделя без мытья головы: последствия для кожи и волос по данным дерматологов
Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
Мед из прошлого: ученые раскрыли секрет тысячелетнего лакомства
Водителям разъяснили, когда использование габаритных огней днём является нарушением
Соль и деменция: 5 грамм — ваш лимит в день для защиты мозга от старения
Садоводы назвали признаки недостатка калия и кальция в листьях и плодах помидоров
Айза заявила, что в старости не хочет быть обузой для своих детей
Режим собственности влияет на то, кто получит собаку после развода

Российским горнолыжным курортам брошен вызов: как привлечь 60% клиентов в несезон

Эксперты: российские горнолыжные курорты могут увеличить прибыль на 80%
1:18
Экономика

Эксперты уверены, что увеличение заполняемости горнолыжных курортов сможет повысить их среднегодовую загрузку и выручку.

Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор

Важно, чтобы отдыхающие посещали курорты не только зимой. Марина Смирнова из CMWP считает, что российские курорты могли бы увеличить свою выручку до 80% при условии выравнивания цен, а уход от сезонности мог бы поднять заполняемость до 60-75%. Сейчас в несезон показатель составляет 55-65%.

Елена Киселева из Strategy Partners отметила, что наименьшее количество желающих посещать курорты наблюдается весной и осенью. В целом весна, лето и осень составляют только 40-50% от общей выручки курортов.

Анна Тарасенко из "Рексофт Консалтинг" указала на несколько причин снижения интереса к горнолыжным курортам: слабое позиционирование, недостаточная инфраструктура и низкая популярность данного вида отдыха у россиян летом. Она также отметила, что только 3% населения России катается на лыжах или сноубордах, в то время как в США этот показатель достигает 10%, передает "Ъ".

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем
Авто
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем Аудио 
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Последние материалы
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.