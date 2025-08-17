Российским горнолыжным курортам брошен вызов: как привлечь 60% клиентов в несезон

Эксперты: российские горнолыжные курорты могут увеличить прибыль на 80%

Эксперты уверены, что увеличение заполняемости горнолыжных курортов сможет повысить их среднегодовую загрузку и выручку.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор

Важно, чтобы отдыхающие посещали курорты не только зимой. Марина Смирнова из CMWP считает, что российские курорты могли бы увеличить свою выручку до 80% при условии выравнивания цен, а уход от сезонности мог бы поднять заполняемость до 60-75%. Сейчас в несезон показатель составляет 55-65%.

Елена Киселева из Strategy Partners отметила, что наименьшее количество желающих посещать курорты наблюдается весной и осенью. В целом весна, лето и осень составляют только 40-50% от общей выручки курортов.

Анна Тарасенко из "Рексофт Консалтинг" указала на несколько причин снижения интереса к горнолыжным курортам: слабое позиционирование, недостаточная инфраструктура и низкая популярность данного вида отдыха у россиян летом. Она также отметила, что только 3% населения России катается на лыжах или сноубордах, в то время как в США этот показатель достигает 10%, передает "Ъ".

