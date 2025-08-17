Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
Немецкая овчарка признана лучшей сторожевой собакой для семьи и дома

В некоторых странах пенсий нет: Роднина высказалась о том, что должны сделать россияне для своего будущего

Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
1:25
Экономика

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы, высказала мнение, что пенсия — не зарплата, а своего рода пособие по старости.

Пожилой мужчина с ноутбуком
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с ноутбуком

Она отметила, что в некоторых странах государственных пенсий и вовсе нет, и предложила задуматься над тем, что население должно сделать для своей страны, чтобы создать комфортные условия для пенсий.

Некоторые депутаты и общественники напомнили Родниной, что по статье 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, и пенсия является законным правом граждан.

Ярослав Нилов, глава комитета ГД по труду, согласился с тем, что граждане "зарабатывают" свои пенсии, накапливая пенсионные баллы, и подчеркнул важность ответственного подхода к этому вопросу.

Нилов также отметил, что многие граждане сталкиваются с проблемами получения пенсии из-за неофициальной трудовой деятельности и недостатка страховых баллов. Он призвал молодых людей следить за своим пенсионным делом и осознавать, сколько баллов они заработали. 

В 2025 году минимальный размер страховой пенсии по старости в России составляет 13 278 рублей, а минимальный размер социальной пенсии — 8 824 рубля, согласно изданию "Подъем".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Последние материалы
Кулинары: кипяток заменяет дрожжи при приготовлении эластичного теста для пиццы
Австралии кит-монстр Janjucetus dullardi возрастом 25 млн лет
Юлия Высоцкая призналась, что совершала ошибки в браке с Андреем Кончаловским
Налим активизируется зимой и нерестится в январе при сильных морозах
Картонная коробка с бананом ускоряет созревание томатов в квартире
Запеканка из кабачков с брынзой и базиликом готовится в духовке за 35 минут
Разъяснены отличия осмотра и досмотра автомобиля по ПДД и закону
Садовод Самойлова рассказала, как подготовить грядку после уборки картофеля
Альшурафа: современные трекеры не учитывают особенности походки при ожирении
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.