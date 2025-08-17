В некоторых странах пенсий нет: Роднина высказалась о том, что должны сделать россияне для своего будущего

Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы, высказала мнение, что пенсия — не зарплата, а своего рода пособие по старости.

Она отметила, что в некоторых странах государственных пенсий и вовсе нет, и предложила задуматься над тем, что население должно сделать для своей страны, чтобы создать комфортные условия для пенсий.

Некоторые депутаты и общественники напомнили Родниной, что по статье 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, и пенсия является законным правом граждан.

Ярослав Нилов, глава комитета ГД по труду, согласился с тем, что граждане "зарабатывают" свои пенсии, накапливая пенсионные баллы, и подчеркнул важность ответственного подхода к этому вопросу.

Нилов также отметил, что многие граждане сталкиваются с проблемами получения пенсии из-за неофициальной трудовой деятельности и недостатка страховых баллов. Он призвал молодых людей следить за своим пенсионным делом и осознавать, сколько баллов они заработали.

В 2025 году минимальный размер страховой пенсии по старости в России составляет 13 278 рублей, а минимальный размер социальной пенсии — 8 824 рубля, согласно изданию "Подъем".

