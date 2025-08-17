Нефть раздора: США отменили переговоры в последний момент

США отменяют торговые переговоры с Индией: Трамп повышает ставки

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Планируемый визит американских торговых переговорщиков в Нью-Дели с 25 по 29 августа отменен.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефтевышка

По информации индийского телеканала NDTV, новый график переговоров пока не установлен, хотя стороны продолжают поддерживать связь.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, ссылаясь на высокие пошлины со стороны Индии и торговые барьеры. Также были озвучены обвинения в "сотрудничестве с Россией" и требования о наказании Индии за эти действия. Эти пошлины начали действовать с 7 августа, а с 27 августа вступают в силу дополнительная пошлина для Индии за импорт нефти из России, пишет РИА Новости.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.