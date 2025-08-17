Нефть раздора: США отменили переговоры в последний момент

Планируемый визит американских торговых переговорщиков в Нью-Дели с 25 по 29 августа отменен.
По информации индийского телеканала NDTV, новый график переговоров пока не установлен, хотя стороны продолжают поддерживать связь.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, ссылаясь на высокие пошлины со стороны Индии и торговые барьеры. Также были озвучены обвинения в "сотрудничестве с Россией" и требования о наказании Индии за эти действия. Эти пошлины начали действовать с 7 августа, а с 27 августа вступают в силу дополнительная пошлина для Индии за импорт нефти из России, пишет РИА Новости.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.