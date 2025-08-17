Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разъяснены отличия осмотра и досмотра автомобиля по ПДД и закону
Альшурафа: современные трекеры не учитывают особенности походки при ожирении
Садовод Самойлова рассказала, как подготовить грядку после уборки картофеля
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
UVA-лучи проникают сквозь облака и стёкла, вызывая фотостарение кожи
Профессор Костюченко рассказала, как действовать при землетрясении
В Госдуме предложили скидку 30% на платные трассы для семей с детьми
Лагуна Колорада в Боливии окрашена в розовый цвет из-за водорослей и минералов — гиды
Учёные доказали: рост мышц играет ключевую роль в развитии силы

Нефть раздора: США отменили переговоры в последний момент

США отменяют торговые переговоры с Индией: Трамп повышает ставки
0:49
Экономика

Планируемый визит американских торговых переговорщиков в Нью-Дели с 25 по 29 августа отменен.

Нефтевышка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефтевышка

По информации индийского телеканала NDTV, новый график переговоров пока не установлен, хотя стороны продолжают поддерживать связь.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, ссылаясь на высокие пошлины со стороны Индии и торговые барьеры. Также были озвучены обвинения в "сотрудничестве с Россией" и требования о наказании Индии за эти действия. Эти пошлины начали действовать с 7 августа, а с 27 августа вступают в силу дополнительная пошлина для Индии за импорт нефти из России, пишет РИА Новости.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
В Госдуме предложили скидку 30% на платные трассы для семей с детьми
Лагуна Колорада в Боливии окрашена в розовый цвет из-за водорослей и минералов — гиды
Учёные доказали: рост мышц играет ключевую роль в развитии силы
Калорийность дыни в среднем составляет 31–36 ккал на 100 граммов
Львы боятся переплывать реки из-за угрозы нападения крокодилов
На российских дорогах выявили проблемы с надёжностью китайских бесступенчатых трансмиссий
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Запахи, которые отпугивают пауков в доме — рекомендации специалистов
Семь причесок, которые спасут даже немытые волосы
Экологическая инновация побеждает ископаемое топливо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.