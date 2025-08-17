Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседова возмутило требование Бузовой предоставить ей воду определённой марки
Полки и настенные крючки вытесняют традиционные вешалки для одежды
Лук, бобовые и крестоцветные: идеальные растения для посадки после картофеля
Эксперты: парктроники, полный привод и LED-фары ценятся при перепродаже
Сложные переговоры о прямых перелетах: Россия и США продолжают консультации
Создан имплант для расшифровки внутренней речи человека
Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
Зоопсихолог: хорошая память помогает коту запомнить звук шагов и машины хозяина
Химик Дорохов назвал моющие средства, требующие перчаток и респиратора

Ростовские порты задыхаются: что срочно нужно сделать для увеличения грузооборота

Ростовские порты ждут углубления дна Дона: срочные меры для увеличения грузооборота
2:06
Экономика

Наталья Беседина, генеральный директор VTA Line, подчеркнула необходимость углубления дна в портах Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога.

порт
Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
порт

Это позволит крупным судам заходить в порт и увеличит грузооборот. Также требуется реконструкция старых причалов и обновлении перегрузочных комплексов. Важно, чтобы в портах была достаточная грузоподъемная техника и развивались контейнерные терминалы, что повысит экспортно-импортный потенциал региона.

По мнению Бесединой, логистика сейчас переживает кризис. После нескольких лет высоких продаж, новые игроки пришли на рынок, но с середины 2024 года наблюдается снижение покупательской способности. Компании теперь борются за каждый груз, предлагая низкие ставки.

VTA Line уже выполнили более 500 заказов, что превышает аналогичный прошлогодний показатель. Наталья надеется, что к концу года их число достигнет 1000. Выручка в прошлом году составила больше 60 млн рублей, и в этом она рассчитывает улучшить этот результат.

Компания осуществила экспортные поставки в 32 страны, включая не только популярные направления, но и необычные, такие как Аргентина и Эквадор. VTA Line планирует расширять свой экспортный портфель, нацеливаясь на страны Африки.

Географическое положение Ростовской области выгодное, благодаря этому здесь пересекаются важные транспортные коридоры — "Север-Юг" и "Восток-Запад". Это обеспечивает доступ к международным рынкам.

Ставки на морские перевозки сейчас на уровне 2020-2021 годов, что выгодно как для импортеров, так и для экспортеров (около 4-4,5 тыс. долларов). Однако растут цены на терминальные услуги: в порту Новороссийска они увеличились на 50% по сравнению с 2021 годом, пишет РБК.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
Зоопсихолог: хорошая память помогает коту запомнить звук шагов и машины хозяина
Химик Дорохов назвал моющие средства, требующие перчаток и респиратора
Аренда квартир: эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшие месяцы
Красный цвет в одежде делает женщину более уверенной, утверждают эксперты
Где попробовать настоящее грузинское вино и насладиться атмосферой Тбилиси
Сын Децла живёт на 60 тысяч рублей в месяц и ездит на метро и автобусах
Кинолог: в первую очередь при выборе щенка нужно оценивать его родителей
Травяное удобрение: инструкция как заменить навоз и улучшить плодородие почвы
Температура стирки от 40 до 60 градусов и уксус сохранят мягкость полотенец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.