Ростовские порты задыхаются: что срочно нужно сделать для увеличения грузооборота

Ростовские порты ждут углубления дна Дона: срочные меры для увеличения грузооборота

Наталья Беседина, генеральный директор VTA Line, подчеркнула необходимость углубления дна в портах Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога.

Это позволит крупным судам заходить в порт и увеличит грузооборот. Также требуется реконструкция старых причалов и обновлении перегрузочных комплексов. Важно, чтобы в портах была достаточная грузоподъемная техника и развивались контейнерные терминалы, что повысит экспортно-импортный потенциал региона.

По мнению Бесединой, логистика сейчас переживает кризис. После нескольких лет высоких продаж, новые игроки пришли на рынок, но с середины 2024 года наблюдается снижение покупательской способности. Компании теперь борются за каждый груз, предлагая низкие ставки.

VTA Line уже выполнили более 500 заказов, что превышает аналогичный прошлогодний показатель. Наталья надеется, что к концу года их число достигнет 1000. Выручка в прошлом году составила больше 60 млн рублей, и в этом она рассчитывает улучшить этот результат.

Компания осуществила экспортные поставки в 32 страны, включая не только популярные направления, но и необычные, такие как Аргентина и Эквадор. VTA Line планирует расширять свой экспортный портфель, нацеливаясь на страны Африки.

Географическое положение Ростовской области выгодное, благодаря этому здесь пересекаются важные транспортные коридоры — "Север-Юг" и "Восток-Запад". Это обеспечивает доступ к международным рынкам.

Ставки на морские перевозки сейчас на уровне 2020-2021 годов, что выгодно как для импортеров, так и для экспортеров (около 4-4,5 тыс. долларов). Однако растут цены на терминальные услуги: в порту Новороссийска они увеличились на 50% по сравнению с 2021 годом, пишет РБК.

