Ждать ли падения цен на аренду? Новый ценовой сюрприз не за горами

Аренда квартир: эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшие месяцы

По данным руководителя "Циан. Аналитики" Алексея Попова, летний период ознаменовался ростом арендных ставок на квартиры в российских городах на 6%.

В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее увеличение стоимости аренды, возможно, на 7-9%.

По словам Попова, за период повышенного спроса, длившийся 2,5 месяца (с конца весны по начало августа), арендные ставки поднялись на 6%, достигнув 30,1 тыс. рублей за стандартную однокомнатную квартиру. Параллельно наблюдалось сокращение предложения на 7% (до 61,6 тыс. вариантов). Прогнозируется сохранение тенденции роста ставок: в августе — на 5-6%, в сентябре — еще на 2-3%, с последующей стабилизацией в начале октября.

Ожидается, что объем предложения продолжит снижаться на 8-10% как в августе, так и в сентябре, с последующим восстановлением к концу года.

Попов отметил, что в прошлом году рост ставок и снижение предложения были менее выраженными. К началу августа аренда подорожала на 11%, а предложение сократилось на 15%. Важным фактором является то, что в настоящее время выбор для арендаторов вдвое больше (61,6 тыс. квартир против 31,9 тыс.).

Подобная динамика объясняется замедлением роста заработных плат (особенно среди "белых воротничков"), большим объемом предложения по сравнению с предыдущими годами и отсутствием значительных изменений на рынке новостроек, пишет ТАСС.

