Тихая гавань: почему россияне выбирают депозиты вместо рискованных инвестиций

3:20
Экономика

Объемы депозитов в банках не уменьшаются, а демонстрируют рост. В июле этого года наблюдалось увеличение вкладов физических лиц почти на 800 миллиардов рублей.

Страхование
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страхование

С начала года прирост составил 6%, и общая сумма превысила 61 триллион рублей. В начале 2022 года на депозитах граждан находилось 34,7 триллиона рублей. Периодически возникают идеи о том, как использовать эти средства для стимулирования экономики, учитывая их значительный объем. Однако население предпочитает консервативный подход к накоплениям, и разговоры о возможной "заморозке" вкладов, к счастью, прекратились.

Максимальные процентные ставки по депозитам наблюдались в прошлом году, когда Центральный банк, стремясь сдержать инфляцию, поднял ключевую ставку до 21%. В среднем краткосрочные вклады приносили около 18% годовых, а по годовым депозитам можно было найти предложения с доходностью 25% и выше. В первой декаде августа текущего года средняя ставка по депозитам снизилась до 15,96% годовых, хотя месяц назад она превышала 17%. Несмотря на это, люди продолжают размещать деньги в банках.

Во-первых, это простой и понятный способ сбережений, не требующий специальных знаний.

Во-вторых, укрепилась уверенность в стабильности банковской системы, и система страхования вкладов функционирует исправно. При этом, по некоторым данным, доля депозитов, превышающих застрахованную сумму в 1,4 миллиона рублей, составляет 64% от общего объема, а вклады свыше 10 миллионов рублей — 30,7%.

В-третьих, это стабильный и предсказуемый источник дохода. В-четвертых, инвестировать можно легко через мобильное приложение. Даже когда ставки по вкладам не превышали 5%, люди продолжали доверять свои средства банкам, и лишь небольшая часть рассматривала другие инвестиционные возможности.

Куда еще можно вложить деньги, чтобы получить более высокую доходность? Недвижимость? Аренда в лучшем случае принесет 5-6% годовых (это общемировая практика), при этом сопряжена с трудностями, связанными с арендаторами. Завершение программы льготной ипотеки на фоне высокой ключевой ставки привело к сокращению притока средств на рынок недвижимости, особенно в сегмент инвестиционного жилья. Высокие ставки по ипотеке и порог входа остаются недоступными для многих. Цены на новостройки существенно выросли (почти вдвое за время действия льготной ипотеки), что увеличило разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье, который достигает 60%. Покупка новостройки для сдачи в аренду окупится не ранее, чем через 20 лет, а продать ее выгодно уже не получится, так как она перейдет в категорию "вторички". Депозиты с доходностью даже 10% оказываются выгоднее инвестиций в недвижимость, пишет РГ.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
