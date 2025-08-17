Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Астрономы сообщили о полном лунном затмении 7 сентября 2025 года
Храп может быть признаком апноэ сна и сердечно-сосудистых проблем
Почему россияне несут деньги в банки, а не на рынок недвижимости — эксперты объяснили
Лоукостер Transavia займёт слоты Air France в аэропорту Орли
Как приготовить идеальный сладкий томатный соус дома — простой рецепт
Неправильное давление в шинах увеличивает расход топлива и риск аварий
Ресурсный центр климата: южные курорты Европы теряют привлекательность
Плазмотерапия для волос: инновационный метод лечения и укрепления без химии
Хлорофилл из овощей стимулирует выработку коллагена — специалисты

Зарплата в 1 миллион: вот где сейчас можно получать такие деньги

Зарплата от 1 млн: эксперт назвал самые прибыльные профессии
Экономика

Владислав Быханов, руководящий партнер кадрового агентства Cornerstone, рассказал, где в настоящее время можно достичь заработной платы в 1 млн рублей и выше, а также описал путь к подобным доходам.

Фото: pixabay.com by Maria_Domnina is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Как пишет Газета.Ru, если ранее считалось, что доход в 1 млн рублей — это годовой или, в лучшем случае, полугодовой результат, то сегодня многие профессионалы получают 1 млн рублей ежемесячно. Некоторые должности позволяют зарабатывать от 1,5 до 3 млн рублей каждый месяц. Причем, такие заработки встречаются не только у руководителей высшего звена в нефтегазовой сфере, но и у специалистов среднего уровня.

В числе наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий названы специалисты по логистике, закупкам, управлению рисками и стратегическому планированию. Заметное увеличение зарплат отмечено в химической промышленности и золотодобывающей отрасли.

К примеру, генеральный директор золотодобывающего предприятия может получать более 2,5 млн рублей в месяц. Директор по логистике в крупном маркетплейсе — около 2,5 млн рублей. Директор по закупкам в крупной компании — не менее 1,5 млн рублей. Директор по стратегии также получает от 1,5 млн рублей. Для сравнения, зарплата руководителей крупных производственных предприятий зачастую незначительно превышает 1 млн рублей, а директора по управлению персоналом с доходом выше 1 млн рублей встречаются все чаще, подчеркнул Быханов.

Эксперт добавил, что для достижения таких доходов по-прежнему важны профильное образование, последовательное продвижение по карьерной лестнице, начиная с начальных позиций, и наработанный опыт в выбранной сфере. Как правило, специалисты достигают зарплаты в 1 млн рублей к 30-40 годам, а к 50-60 годам таких результатов достигают лишь единицы.

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
