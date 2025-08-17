Земля уходит из-под ног: что нужно знать о новых правилах изъятия участков в России

Захламление и долгострой: как не лишиться земельного участка в России

С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила, касающиеся конфискации неиспользуемых земельных наделов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, одним из оснований для изъятия станет отсутствие зарегистрированных построек на участке в установленные сроки.

Колунов уточнил, что если на землях, предназначенных для строительства, объект не возведен и не зарегистрирован в течение пяти лет, а на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — в течение семи лет, это может послужить причиной для изъятия.

Кроме того, основанием для конфискации может стать загрязнение более половины территории участка отходами или мусором, если проблема не будет решена в течение года после обнаружения.

Колунов также подчеркнул, что участки могут быть изъяты за плохое состояние построек, включая разрушенные стены, отсутствие окон и другие нарушения. Еще одним критерием является зарастание участка сорной растительностью: если более половины территории в течение года покрыто сорняками высотой более одного метра, это также может привести к изъятию.

Парламентарий отметил, что конфискация неиспользуемой земли — крайняя мера. Перед этим уполномоченные органы проведут проверку, оценят обоснованность претензий и предоставят владельцу возможность объяснить ситуацию и исправить нарушения. Если реакции не последует, то процедура изъятия будет запущена через суд. Колунов напомнил, что у собственника есть право обратиться в суд для продления срока устранения проблемы, пишет РИА Новости.

