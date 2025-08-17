Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корица снижает стресс и помогает восстановиться после переутомления
Улучшаем пищеварение: готовим чудо-сок из капусты, винограда и лимона
Безопасные путешествия: лучшие направления для самостоятельных поездок по версии исследования
Памела Андерсон рассказала о рецепте маринованных огурцов с необычным ингредиентом
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Ветеринары рассказали, что у кошек и собак больше общего, чем принято считать
Бесцветная хна: секрет укрепления и блеска волос в домашних условиях
Творог с 5% жирности — идеальный баланс для здоровья и сытости, говорят диетологи
Эксперты по питанию назвали продукты для набора массы: йогурт, индейка, тунец, яйца и творог

Газовый рынок в ожидании чуда: снизятся ли цены после встречи лидеров России и США

Рынок газа в Европе: надежды связаны с Россией и США
1:13
Экономика

Согласно анализу Trading Economics, стоимость природного газа в Европе упала до минимальной отметки с июля 2024 года в преддверии встречи между президентами США и России.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
газ

Индекс TTF, отражающий цены на газ на голландской бирже, с начала августа снизился примерно на 10% и достиг минимального значения с мая. Сентябрьские фьючерсы к полудню упали до 31,74 евро за мегаватт-час.

Несмотря на то, что трейдеры не ожидают быстрого возобновления поставок российского газа, любые изменения в санкционной политике в отношении российских энергоресурсов могут повлиять на мировые потоки.

Хотя цены в Европе остаются выше докризисного уровня 2022 года, регион в значительной степени зависит от поставок из США, Катара и других стран, при этом доля России в импорте в 2024 году составляет менее 20%.

Возобновление российских проектов по производству СПГ, некоторые из которых подверглись санкциям США, может увеличить мировые поставки и облегчить доступ к ресурсам.

Уточнения

Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Хозяйки готовят на зиму компот из 400 г сливы и 200 г черноплодной рябины
Еда и рецепты
Хозяйки готовят на зиму компот из 400 г сливы и 200 г черноплодной рябины
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику Аудио 
Популярное
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души

Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.

Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Ксения Собчак объяснила, как составить образ в стиле преппи
Лишний вес замедляет заживление ран и осложняет операции
Мойка кузова на солнце оставляет следы и налёт, повреждая лакокрасочное покрытие
Корица снижает стресс и помогает восстановиться после переутомления
Улучшаем пищеварение: готовим чудо-сок из капусты, винограда и лимона
Рынок газа в Европе: надежды связаны с Россией и США
Безопасные путешествия: лучшие направления для самостоятельных поездок по версии исследования
Памела Андерсон рассказала о рецепте маринованных огурцов с необычным ингредиентом
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Ветеринары рассказали, что у кошек и собак больше общего, чем принято считать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.