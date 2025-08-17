Газовый рынок в ожидании чуда: снизятся ли цены после встречи лидеров России и США

Рынок газа в Европе: надежды связаны с Россией и США

Согласно анализу Trading Economics, стоимость природного газа в Европе упала до минимальной отметки с июля 2024 года в преддверии встречи между президентами США и России.

Индекс TTF, отражающий цены на газ на голландской бирже, с начала августа снизился примерно на 10% и достиг минимального значения с мая. Сентябрьские фьючерсы к полудню упали до 31,74 евро за мегаватт-час.

Несмотря на то, что трейдеры не ожидают быстрого возобновления поставок российского газа, любые изменения в санкционной политике в отношении российских энергоресурсов могут повлиять на мировые потоки.

Хотя цены в Европе остаются выше докризисного уровня 2022 года, регион в значительной степени зависит от поставок из США, Катара и других стран, при этом доля России в импорте в 2024 году составляет менее 20%.

Возобновление российских проектов по производству СПГ, некоторые из которых подверглись санкциям США, может увеличить мировые поставки и облегчить доступ к ресурсам.

