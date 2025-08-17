Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оксфордские учёные: вырубка лесов под пальмовые плантации губит экосистему
Французский сенатор требует запрета отелей, не принимающих детей — The Guardian
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Забудьте о сухом перце: раскрываем простой способ запечь сочные и ароматные перцы в духовке
Настя Ивлеева рассказала, как изменилась её жизнь за последние полтора года
Секрет роскошных волос: просто добавьте эти продукты с биотином в рацион
Зоопсихолог: укус кошки может быть сигналом о боли или желании поиграть
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры

3300 метров над проливом: Италия замахнулась на амбициозный проект

Мессинский мост: станет ли итальянский проект инженерным чудом
3:12
Экономика

В 2022 году пальму первенства по протяженности среди подвесных мостов удерживает турецкий мост Чанаккале 1915 года, впечатляющий своими 4608 метрами общей длины и 2023 метрами основного пролета.

Инженер чертит схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инженер чертит схему

Однако его лидерство может оказаться недолгим, так как Италия после многовековых планов приступила к реализации проекта моста, соединяющего материковую часть страны с Сицилией. Местные власти и строительная компания Webuild объявили о получении первых разрешений на строительство моста, о котором мечтали еще в Древнем Риме. Ожидается, что при благоприятном стечении обстоятельств мост через Мессинский пролив станет реальностью примерно к 2033 году.

В прошлом для пересечения пролива использовались только корабли, что занимало около получаса. Древние римляне стремились к более быстрому способу связи между материком и островом. Веками в Италии обсуждалась идея строительства моста, и теперь проект близок к осуществлению.

Webuild представила детали проекта: общая длина моста составит 3666 метров, уступая турецкому мосту, но главный пролет станет рекордным — 3300 метров. Опоры будут возвышаться на 399 метров. Мост будет включать по три полосы движения в каждую сторону, служебную полосу и два железнодорожных пути. Пропускная способность составит до 6000 автомобилей в час и 200 поездов в сутки. Планируется строительство железнодорожной линии с тремя станциями и протяженностью 20 км.

Реализация проекта упростит жизнь местных жителей, ускорив поездки между Сицилией и материком. Webuild отмечает, что это один из самых сложных проектов в мире, о чем свидетельствуют предыдущие неудачные попытки. За последние 50 лет проект рассматривался несколько раз, но не был одобрен из-за политических и экономических факторов, включая опасения по поводу влияния мафии.

Не все поддерживают проект. Политики высказывают опасения по поводу отвлечения ресурсов от других важных направлений, таких как поддержка транспорта, ремонт инфраструктуры, безопасность школ и здравоохранение. Оппозиционные группы указывают на технические нарушения и опасаются чрезмерного использования воды, что является проблемой в засушливом регионе.

Среди факторов риска — высокая сейсмическая активность и сильные ветры в регионе, а также интенсивное судоходство. Webuild утверждает, что подвесные мосты устойчивы к землетрясениям и часто используются в сейсмически активных регионах, таких как Калифорния, Турция и Япония.

Несмотря на нерешенные вопросы, строительство моста значительно улучшит транспортное сообщение и станет архитектурным шедевром.

Уточнения

Месси́нский проли́в (итал. Stretto di Messina, сиц. strittu di Missina) — соединяющий Ионическое море с Тирренским пролив между восточным берегом Сицилии и южным берегом региона Калабрия на одноименном полуострове, входящем в состав Апеннинского полуострова. Длина пролива составляет 33 км, ширина от 3,1 до 22 км, у города Мессины — 5,1 км. Глубина в судоходной части колеблется от 72 до 1220 м, преимущественно 500—600 м.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры
Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой
Трюк для путешествий: как оставаться со свежей одеждой, минуя перевес багажа
Учёные выяснили: сидячий образ жизни сбивает регуляцию аппетита и ведёт к набору жира
Стеклянная губка Monorhaphis chuni живёт более 11 000 лет
Редкие кадры: как человеческий эмбрион внедряется в матку — научный прорыв
ПДД: при свободной правой полосе запрещается ехать по левой
Секреты полезного бабл-ти: готовим популярный напиток дома без вреда для фигуры
Витамин K в уходе: секрет против темных кругов и покраснений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.