3300 метров над проливом: Италия замахнулась на амбициозный проект

В 2022 году пальму первенства по протяженности среди подвесных мостов удерживает турецкий мост Чанаккале 1915 года, впечатляющий своими 4608 метрами общей длины и 2023 метрами основного пролета.

Однако его лидерство может оказаться недолгим, так как Италия после многовековых планов приступила к реализации проекта моста, соединяющего материковую часть страны с Сицилией. Местные власти и строительная компания Webuild объявили о получении первых разрешений на строительство моста, о котором мечтали еще в Древнем Риме. Ожидается, что при благоприятном стечении обстоятельств мост через Мессинский пролив станет реальностью примерно к 2033 году.

В прошлом для пересечения пролива использовались только корабли, что занимало около получаса. Древние римляне стремились к более быстрому способу связи между материком и островом. Веками в Италии обсуждалась идея строительства моста, и теперь проект близок к осуществлению.

Webuild представила детали проекта: общая длина моста составит 3666 метров, уступая турецкому мосту, но главный пролет станет рекордным — 3300 метров. Опоры будут возвышаться на 399 метров. Мост будет включать по три полосы движения в каждую сторону, служебную полосу и два железнодорожных пути. Пропускная способность составит до 6000 автомобилей в час и 200 поездов в сутки. Планируется строительство железнодорожной линии с тремя станциями и протяженностью 20 км.

Реализация проекта упростит жизнь местных жителей, ускорив поездки между Сицилией и материком. Webuild отмечает, что это один из самых сложных проектов в мире, о чем свидетельствуют предыдущие неудачные попытки. За последние 50 лет проект рассматривался несколько раз, но не был одобрен из-за политических и экономических факторов, включая опасения по поводу влияния мафии.

Не все поддерживают проект. Политики высказывают опасения по поводу отвлечения ресурсов от других важных направлений, таких как поддержка транспорта, ремонт инфраструктуры, безопасность школ и здравоохранение. Оппозиционные группы указывают на технические нарушения и опасаются чрезмерного использования воды, что является проблемой в засушливом регионе.

Среди факторов риска — высокая сейсмическая активность и сильные ветры в регионе, а также интенсивное судоходство. Webuild утверждает, что подвесные мосты устойчивы к землетрясениям и часто используются в сейсмически активных регионах, таких как Калифорния, Турция и Япония.

Несмотря на нерешенные вопросы, строительство моста значительно улучшит транспортное сообщение и станет архитектурным шедевром.

Месси́нский проли́в (итал. Stretto di Messina, сиц. strittu di Missina) — соединяющий Ионическое море с Тирренским пролив между восточным берегом Сицилии и южным берегом региона Калабрия на одноименном полуострове, входящем в состав Апеннинского полуострова. Длина пролива составляет 33 км, ширина от 3,1 до 22 км, у города Мессины — 5,1 км. Глубина в судоходной части колеблется от 72 до 1220 м, преимущественно 500—600 м.





