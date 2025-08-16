Куда вложить деньги, чтобы не прогореть: эксперт сравнил вклад и аренду

По словам Игоря Комарова, эксперта проекта "Моифинансы.рф" НИФИ Минфина России, выгода от банковского вклада и сдачи жилья в аренду может быть схожей, однако выбор оптимального варианта требует учета множества дополнительных факторов.

Комаров отмечает, что депозит отличается простотой и понятностью, обеспечивает прогнозируемый и гарантированный доход, а система страхования вкладов снижает риски (до 1,4 млн рублей, а в будущем — до 2,8 млн по безотзывным депозитным сертификатам).

Вложения в недвижимость, напротив, более сложны. Они требуют значительных первоначальных инвестиций, расходов на ремонт, коммунальные платежи, налоги, а также сопряжены с риском простоя. Тем не менее, стоимость квартир имеет тенденцию к росту, что делает их надежным способом сохранения капитала в долгосрочной перспективе.

Комаров подчеркивает, что текущая доходность от сдачи квартир в аренду в Москве, даже в благоприятные периоды, обычно составляет около 5% до уплаты налогов и расходов на ремонт и страхование, в лучшем случае — 6-7%. Это менее выгодно по сравнению с текущими ставками по депозитам, но вполне сопоставимо со средней исторической доходностью депозитов с 2005 года, составлявшей около 8% годовых.

Эксперт рекомендует диверсифицировать инвестиции, распределяя средства между вкладами, недвижимостью и другими активами, рассчитывая на их потенциальный рост, согласно "Прайму".

