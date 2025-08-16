Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мессинский мост: станет ли итальянский проект инженерным чудом
Оксфордские учёные: вырубка лесов под пальмовые плантации губит экосистему
Французский сенатор требует запрета отелей, не принимающих детей — The Guardian
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Забудьте о сухом перце: раскрываем простой способ запечь сочные и ароматные перцы в духовке
Настя Ивлеева рассказала, как изменилась её жизнь за последние полтора года
Секрет роскошных волос: просто добавьте эти продукты с биотином в рацион
Зоопсихолог: укус кошки может быть сигналом о боли или желании поиграть
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур

Куда вложить деньги, чтобы не прогореть: эксперт сравнил вклад и аренду

Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры
1:40
Экономика

По словам Игоря Комарова, эксперта проекта "Моифинансы.рф" НИФИ Минфина России, выгода от банковского вклада и сдачи жилья в аренду может быть схожей, однако выбор оптимального варианта требует учета множества дополнительных факторов.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Комаров отмечает, что депозит отличается простотой и понятностью, обеспечивает прогнозируемый и гарантированный доход, а система страхования вкладов снижает риски (до 1,4 млн рублей, а в будущем — до 2,8 млн по безотзывным депозитным сертификатам).

Вложения в недвижимость, напротив, более сложны. Они требуют значительных первоначальных инвестиций, расходов на ремонт, коммунальные платежи, налоги, а также сопряжены с риском простоя. Тем не менее, стоимость квартир имеет тенденцию к росту, что делает их надежным способом сохранения капитала в долгосрочной перспективе.

Комаров подчеркивает, что текущая доходность от сдачи квартир в аренду в Москве, даже в благоприятные периоды, обычно составляет около 5% до уплаты налогов и расходов на ремонт и страхование, в лучшем случае — 6-7%. Это менее выгодно по сравнению с текущими ставками по депозитам, но вполне сопоставимо со средней исторической доходностью депозитов с 2005 года, составлявшей около 8% годовых.

Эксперт рекомендует диверсифицировать инвестиции, распределяя средства между вкладами, недвижимостью и другими активами, рассчитывая на их потенциальный рост, согласно "Прайму".

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Домашние животные
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры
Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой
Трюк для путешествий: как оставаться со свежей одеждой, минуя перевес багажа
Учёные выяснили: сидячий образ жизни сбивает регуляцию аппетита и ведёт к набору жира
Стеклянная губка Monorhaphis chuni живёт более 11 000 лет
Редкие кадры: как человеческий эмбрион внедряется в матку — научный прорыв
ПДД: при свободной правой полосе запрещается ехать по левой
Секреты полезного бабл-ти: готовим популярный напиток дома без вреда для фигуры
Витамин K в уходе: секрет против темных кругов и покраснений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.