Возрождение северного шёлка: в Смоленской области запускают уникальное производство

Производство льна полного цикла запустят в Смоленской области — губернатор Анохин

"Товарищество Ильнец" запустит проект по переработке льнотресты для получения как длинного, так и короткого волокна в Смоленской области.

Чтобы обеспечить увеличение производства, компания планирует вдвое увеличить посевы льна в регионе — до 2,5 тыс. гектаров к 2027 году, как сообщил губернатор Василий Анохин после посещения предприятия.

Анохин отметил важность именно длинного волокна для региона и сообщил, что производство планируется запустить в январе 2026 года. Для этого "Товарищество Ильнец" расширяет посевные площади с 1,3 тыс. га до 2,5 тыс. га.

Губернатор напомнил, что Смоленск на протяжении многих лет называют столицей "северного шелка", благодаря традициям выращивания льна. Область активно развивает эту отрасль, и в июне на ПМЭФ было подписано соглашение о запуске производства полного цикла переработки льна с инвестициями в 800 млн рублей, сообщает ТАСС.

