Аляска заморозила надежды: переговоры дорого обошлись инвесторам

Фондовый рынок РФ отреагировал падением после переговоров Путина и Трампа

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом завершились без подписания соглашений, что негативно отразилось на российском фондовом рынке.

Акции "Сбера" упали на 2,98% до ₽309,87, "Совкомфлот" потерял 5,92% и опустился до ₽87,59, НОВАТЭК — на 4,97% до ₽1215,2, а "Яндекс" снизился на 3,71% до ₽4245.

Переговоры прошли 15 августа на Аляске в формате "три на три", в них участвовали министры и помощники со стороны обеих стран. Они длились почти три часа, но, как заявил Трамп на пресс-конференции, полного взаимопонимания достигнуто не было. Несмотря на это, он отметил, что разговор был продуктивным и отмечены признаки улучшения отношений между странами.

Перед началом переговоров российский рынок показывал рост: индекс Мосбиржи вырастал до 1,17%, но на вечерней сессии, когда стали известны итоги переговоров, он закрылся чуть ниже — на отметке 3007,35 пунктов. Инвесторы начали распродажу после негативных комментариев Трампа о возможных итогах встреч.

Уже 11 августа индекс IMOEX2 поднялся выше 3000 пунктов — это самый высокий показатель за последние 3,5 месяца, но затем началась коррекция. Негатива добавило и заявление Трампа о том, что он может выйти из переговорного процесса по Украине, пишет РБК.

