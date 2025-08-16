Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аляска заморозила надежды: переговоры дорого обошлись инвесторам

Фондовый рынок РФ отреагировал падением после переговоров Путина и Трампа
Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом завершились без подписания соглашений, что негативно отразилось на российском фондовом рынке.

Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Акции "Сбера" упали на 2,98% до ₽309,87, "Совкомфлот" потерял 5,92% и опустился до ₽87,59, НОВАТЭК — на 4,97% до ₽1215,2, а "Яндекс" снизился на 3,71% до ₽4245.

Переговоры прошли 15 августа на Аляске в формате "три на три", в них участвовали министры и помощники со стороны обеих стран. Они длились почти три часа, но, как заявил Трамп на пресс-конференции, полного взаимопонимания достигнуто не было. Несмотря на это, он отметил, что разговор был продуктивным и отмечены признаки улучшения отношений между странами.

Перед началом переговоров российский рынок показывал рост: индекс Мосбиржи вырастал до 1,17%, но на вечерней сессии, когда стали известны итоги переговоров, он закрылся чуть ниже — на отметке 3007,35 пунктов. Инвесторы начали распродажу после негативных комментариев Трампа о возможных итогах встреч.

Уже 11 августа индекс IMOEX2 поднялся выше 3000 пунктов — это самый высокий показатель за последние 3,5 месяца, но затем началась коррекция. Негатива добавило и заявление Трампа о том, что он может выйти из переговорного процесса по Украине, пишет РБК.

Уточнения

Аля́ска — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки. Входит в регион Запада США, а также является одним из двух неконтинентальных штатов, наряду с Гавайями. Считается самым северным, самым западным и самым восточным штатом США (Алеутские острова пересекают 180-й меридиан в восточном полушарии). На востоке граничит с канадской территорией Юкон и провинцией Британская Колумбия. В Беринговом проливе имеет морскую границу с Чукотским автономным округом России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
