193 миллиона причин для увольнения: шахта Спиридоновская теряет кадры в Кузбассе

2:07
Экономика

На шахте "Спиридоновская" в Кемеровской области более 500 работников покинули свои должности из-за задержек в выплате заработной платы.

Шахта
Фото: https://www.panoramio.com/photo/85025455 by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шахта

Общая задолженность перед горняками составила 193,4 млн рублей, как сообщил председатель правительства региона Андрей Панов.

В июле 2025 года министр угольной промышленности Андрей Брижак уже сообщал о подготовке шахты к консервации в связи со сложной ситуацией в угольной отрасли. Задержка зарплаты превышала месяц, и Панов даже призвал горняков рассмотреть возможность трудоустройства на другие предприятия. Региональная власть предлагает помощь в поисках новых рабочих мест, чтобы никто из работников "Спиридоновской" не остался без внимания.

На данный момент уведомления о предстоящем сокращении получили 829 работников, из которых 538 уже уволились. Следует отметить, что из них 490 человек уволились по сокращению, а 48 — по собственному желанию.

Панов также сообщил, что обязательства по выплате заработной платы за май были выполнены на 100%, на что было выделено 96,5 млн рублей, а за июнь выплачено 22,4 млн рублей за счет отгрузки угля на обогатительную фабрику "Третьяковская". Однако задолженность за июнь и июль все равно остается внушительной — 193,4 млн рублей. В данный момент добыча угля на шахте не ведется, вместо этого началась добыча открытым способом для погашения долгов.

В Кузбассе угольная отрасль занимает важное место, обеспечивая работой более 110 тысяч человек и производя свыше 50% всего российского угля. Это ключевая отрасль для многих городов региона, так как налоги от угольных предприятий формируют основную часть бюджета области, пишет ТАСС.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
