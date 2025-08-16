22 года в Microsoft: вот что помогло ей построить успешный бизнес после увольнения

Уроки Microsoft: как Брианна Юхас построила свой бизнес после 22 лет работы

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Брианна Юхас, основательница ViewPoint Coaching & Consulting, поделилась своим опытом работы в Microsoft, где проработала 22 года на 12 разных должностях.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Microsoft

За это время она смогла не только сформировать четкое представление о своей карьере, но и развить навыки, необходимые для ведения собственного бизнеса.

Брианна начала свою карьеру в начале 2000-х после получения образования в области бизнес-администрирования. Она присоединилась к команде Microsoft, где работала над запуском продуктов и наладкой взаимодействия с различными отделами. После повышения до руководителя группы менеджеров по запуску продуктов Брианна столкнулась с сильным стрессом и паническими атаками, что привело её к решению вернуться на должность рядового сотрудника.

В 2023 году Брианна приняла решение уйти из Microsoft и сфокусироваться на карьерном коучинге, чтобы передавать свои знания клиентам. Несмотря на смену пути, она считает каждый шаг важным уроком, который помог ей в дальнейшем управлении собственным бизнесом.

"Я поняла, что перемены — это константа. Если вы научитесь принимать их, то сможете добиться успеха", — призналась в интервью Business Insider Брианна.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.