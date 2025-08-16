Этим категориям граждан государство удвоит пенсию: кому достанется счастливый билет

Удвоение пенсии: кто может рассчитывать на повышенные выплаты

В Госдуме рассматривается проект закона о повышении пенсий для некоторых групп населения, однако есть нюанс: не все пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение.

Председатель фракции "Единая Россия" Алексей Говырин сообщил, что удвоение пенсий коснется граждан, завершивших трудовую деятельность в августе, инвалидов I группы и людей старше 80 лет.

Для пенсионеров старше 80 лет фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена вдвое. По прогнозам на 2025 год, база составит 8907 рублей 70 копеек, что даст общую сумму в 17 815 рублей 40 копеек без учета дополнительных льгот. Если за пенсионером оформлен уход, выплаты увеличатся на 1314 рублей. Для тех, кто получает государственную пенсию, сумма составит 1377 рублей, пишет "Царьград".

Инвалиды I группы также смогут рассчитывать на удвоение пенсии, а также на доплату в размере 2969 рублей 23 копейки за каждого нетрудоспособного члена семьи.

Для будущих пенсионеров надбавка возможна только в том случае, если они ранее не использовали право на индексацию. В этом случае им компенсируют все пропущенные повышения.

