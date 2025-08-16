Россия закрывает двери: в каких сферах на мигрантах поставили крест

В следующем году в ряде сфер экономики России планируется серьёзное ужесточение правил для иностранных работников. Минтруд подготовил проект постановления, который предполагает сокращение доли трудовых мигрантов в девяти видах деятельности, а в некоторых из них — полный запрет.
В специализированных магазинах, торгующих алкоголем и табачными изделиями, иностранных сотрудников больше не будет вовсе. Сейчас их доля в этой отрасли составляет до 15%. Подобный запрет уже действует в аптеках, на рынках, в нестационарных торговых точках и при торговле вне магазинов и палаток.
В 29 субъектах РФ будут установлены свои нормы. В 14 регионах планируется дополнительное сокращение доли мигрантов в отдельных отраслях. Среди них: Удмуртия, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, ЕАО, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.
Ещё одно нововведение — запрет на трудоустройство иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должности, предполагающие активное взаимодействие с населением. В списке — водители, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, медработники.
Минтруд поясняет: экзамен по русскому языку ранее убрали для мигрантов, которые работают в рамках правительственных квот. Но теперь из этого перечня хотят исключить профессии, где без общения на русском не обойтись.
С 1 апреля 2025 года в школах начнёт действовать тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением. Те, кто не пройдёт проверку, не смогут приступить к учебной программе.
В правительстве однако указали, что отказ зачислять в школу таких детей не согласуется с законом "Об образовании" и потребовали определить правовой статус несовершеннолетних, которые остались без возможности учиться.
