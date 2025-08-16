Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подъём по лестнице сжигает калории в 4 раза быстрее обычной ходьбы
Американец попробовал британские Vimto, Tizer и Irn-Bru и вызвал гнев нации
Жара в Британии бьёт рекорды: к июлю зафиксировано 1200 часов солнца — Метеобюро
Забудьте про гели и пенки: энзимная пудра завоёвывает косметички
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Доктор Макинтайр: при постоянном приёме парацетамол повышает риск инсульта на 20%
Ида Галич сравнила свою фигуру после первой и второй беременности
Баклажаны по-корейски с морковью и кунжутом: рецепт для домашней кухни
Острова Куфонисия сохраняют традиционный уклад с рыболовством и пешими маршрутами

Россия закрывает двери: в каких сферах на мигрантах поставили крест

Минтруд России ограничит долю мигрантов в строительстве и торговле с 2026 года
2:52
Экономика

В следующем году в ряде сфер экономики России планируется серьёзное ужесточение правил для иностранных работников. Минтруд подготовил проект постановления, который предполагает сокращение доли трудовых мигрантов в девяти видах деятельности, а в некоторых из них — полный запрет.

Мигранты на стройке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мигранты на стройке

Полный запрет в ряде сфер

В специализированных магазинах, торгующих алкоголем и табачными изделиями, иностранных сотрудников больше не будет вовсе. Сейчас их доля в этой отрасли составляет до 15%. Подобный запрет уже действует в аптеках, на рынках, в нестационарных торговых точках и при торговле вне магазинов и палаток.

Ограничения в процентах

  • Строительство — не более 50% работников-иностранцев (в 2025 году было до 80%).
  • Выращивание овощей, оптовая торговля древесным сырьём, лесоматериалами, лесоводство, лесозаготовка, обработка древесины. производство изделий из пробки — максимум 40% (вместо прежних 50%).
  • Общественное питание — как минимум половина рабочих мест будет только для граждан России (раньше ограничений не было).

Региональные особенности

В 29 субъектах РФ будут установлены свои нормы. В 14 регионах планируется дополнительное сокращение доли мигрантов в отдельных отраслях. Среди них: Удмуртия, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, ЕАО, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.

Ограничения для работников из визовых стран

Ещё одно нововведение — запрет на трудоустройство иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должности, предполагающие активное взаимодействие с населением. В списке — водители, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, медработники.

Минтруд поясняет: экзамен по русскому языку ранее убрали для мигрантов, которые работают в рамках правительственных квот. Но теперь из этого перечня хотят исключить профессии, где без общения на русском не обойтись.

Связанные изменения в образовании детей мигрантов

С 1 апреля 2025 года в школах начнёт действовать тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением. Те, кто не пройдёт проверку, не смогут приступить к учебной программе.

В правительстве однако указали, что отказ зачислять в школу таких детей не согласуется с законом "Об образовании" и потребовали определить правовой статус несовершеннолетних, которые остались без возможности учиться.

Уточнения

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социальной защиты, социального обслуживания и социального обеспечения, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Гребнистый крокодил ежедневно съедает до двух коров у берегов Австралии
Домашние животные
Гребнистый крокодил ежедневно съедает до двух коров у берегов Австралии Аудио 
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику Аудио 
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Баклажаны по-корейски с морковью и кунжутом: рецепт для домашней кухни
Острова Куфонисия сохраняют традиционный уклад с рыболовством и пешими маршрутами
Экс-футболист Деменко: сарказм Карпина после 0:4 за Динамо говорит о разочаровании результатом
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем
В Манеже показали электробусы, новые вагоны метро и технологии будущего Москвы
Российские врачи продолжают использовать диагнозы, отвергнутые научным сообществом
10-летняя Бодхана победила гроссмейстера: новый рекорд в шахматах
Илья Соболев высказался о завирусившемся меме с сыном Розы Сябитовой
Улиточные кремы для лица: новый бьюти-тренд или переоценённый продукт
17 августа: ГКЧП, Моника Левински и черный вторник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.