Настоящий вагон метро в выставочном зале: дети и взрослые не хотят выходить

В Манеже показали электробусы, новые вагоны метро и технологии будущего Москвы
3:10
Экономика

Хотите почувствовать себя водителем электробуса, прогуляться по новому вагону метро или перенестись из хрущёвки в просторную квартиру за пару секунд? Всё это и многое другое ждёт гостей на интерактивной выставке "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж".

Виртуальное вождение
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Виртуальное вождение

Электротранспорт на расстоянии вытянутой руки

"На выставке "Та самая Москва" посетители узнают, как развивается один из самых современных и комфортных мегаполисов в мире. За последние 10 лет Москва вышла в число мировых лидеров по использованию электротранспорта. Сегодня в столице работают уже 85 российских электробусов последнего поколения. Более 220 маршрутов обслуживают свыше 2,4 тыс. инновационных машин на электротяге", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Посетители могут сесть за пульт симулятора-тренажёра электробуса, проверить свои знания в интерактивной викторине о транспорте и изучить, как работают умные светофоры с помощью дополненной реальности.

Погружение в прошлое и будущее города

  • История столичного метро — 90 лет от первых станций до современных проектов.
  • Арт-объект из семи лопат, которыми заложили первую шахту Метростроя.
  • Трансформация Ленинградского вокзала: от времён Российской империи до будущей модернизации.

Отдельное внимание привлекает инсталляция "Лифт будущего", способная за секунды "переместить" гостя из промзоны в инновационный кластер или из тесной хрущёвки в квартиру по программе реновации.

Технологии и промышленность

На выставке представлено более 50 новейших образцов промышленной продукции:

  • роботизированные комплексы;
  • фотонные интегральные схемы с передачей данных в 100 раз быстрее обычной;
  • космический спутник;
  • технологии производства литий-ионных батарей для электротранспорта.

Здесь можно увидеть и настоящий вагон метро "Москва-2024", и прототип тоннелепроходческого щита.

Семейный досуг и развлечения

Цокольный этаж Манежа отведён под семейный центр площадью 1,5 тыс. кв. м.

Дети и взрослые могут:

  • участвовать в мастер-классах;
  • прогуляться по инсталляциям;
  • отправиться в виртуальное 5D-путешествие по Москве-реке;
  • пообщаться с роботами и ИИ;
  • понаблюдать за работой беспилотного транспорта.

Когда и где

  • Дата: до 31 августа.
  • Время работы: будни — 12:00-22:00, выходные — 11:00-21:00, понедельник — выходной.
  • Адрес: Манежная площадь, д. 1.
  • Вход: свободный.

Выставка проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который с 1 августа по 14 сентября объединит десятки площадок города. Программа — на официальном сайте.

Уточнения

Электро́бус (электрический автобус) — безрельсовое механическое транспортное средство общего пользования c электрическим приводом, предназначенное для перевозки по дорогам людей по установленному маршруту.

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
