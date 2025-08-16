Настоящий вагон метро в выставочном зале: дети и взрослые не хотят выходить

В Манеже показали электробусы, новые вагоны метро и технологии будущего Москвы

Хотите почувствовать себя водителем электробуса, прогуляться по новому вагону метро или перенестись из хрущёвки в просторную квартиру за пару секунд? Всё это и многое другое ждёт гостей на интерактивной выставке "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж".

Электротранспорт на расстоянии вытянутой руки

"На выставке "Та самая Москва" посетители узнают, как развивается один из самых современных и комфортных мегаполисов в мире. За последние 10 лет Москва вышла в число мировых лидеров по использованию электротранспорта. Сегодня в столице работают уже 85 российских электробусов последнего поколения. Более 220 маршрутов обслуживают свыше 2,4 тыс. инновационных машин на электротяге", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Посетители могут сесть за пульт симулятора-тренажёра электробуса, проверить свои знания в интерактивной викторине о транспорте и изучить, как работают умные светофоры с помощью дополненной реальности.

Погружение в прошлое и будущее города

История столичного метро — 90 лет от первых станций до современных проектов.

Арт-объект из семи лопат, которыми заложили первую шахту Метростроя.

Трансформация Ленинградского вокзала: от времён Российской империи до будущей модернизации.

Отдельное внимание привлекает инсталляция "Лифт будущего", способная за секунды "переместить" гостя из промзоны в инновационный кластер или из тесной хрущёвки в квартиру по программе реновации.

Технологии и промышленность

На выставке представлено более 50 новейших образцов промышленной продукции:

роботизированные комплексы;

фотонные интегральные схемы с передачей данных в 100 раз быстрее обычной;

космический спутник;

технологии производства литий-ионных батарей для электротранспорта.

Здесь можно увидеть и настоящий вагон метро "Москва-2024", и прототип тоннелепроходческого щита.

Семейный досуг и развлечения

Цокольный этаж Манежа отведён под семейный центр площадью 1,5 тыс. кв. м.

Дети и взрослые могут:

участвовать в мастер-классах;

прогуляться по инсталляциям;

отправиться в виртуальное 5D-путешествие по Москве-реке;

пообщаться с роботами и ИИ;

понаблюдать за работой беспилотного транспорта.

Когда и где

Дата: до 31 августа.

Время работы: будни — 12:00-22:00, выходные — 11:00-21:00, понедельник — выходной.

Адрес: Манежная площадь, д. 1.

Вход: свободный.

Выставка проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который с 1 августа по 14 сентября объединит десятки площадок города. Программа — на официальном сайте.

Уточнения

Электро́бус (электрический автобус) — безрельсовое механическое транспортное средство общего пользования c электрическим приводом, предназначенное для перевозки по дорогам людей по установленному маршруту.



Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.



