Настоящий вагон метро в выставочном зале: дети и взрослые не хотят выходить

Хотите почувствовать себя водителем электробуса, прогуляться по новому вагону метро или перенестись из хрущёвки в просторную квартиру за пару секунд? Всё это и многое другое ждёт гостей на интерактивной выставке "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж".
"На выставке "Та самая Москва" посетители узнают, как развивается один из самых современных и комфортных мегаполисов в мире. За последние 10 лет Москва вышла в число мировых лидеров по использованию электротранспорта. Сегодня в столице работают уже 85 российских электробусов последнего поколения. Более 220 маршрутов обслуживают свыше 2,4 тыс. инновационных машин на электротяге", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Посетители могут сесть за пульт симулятора-тренажёра электробуса, проверить свои знания в интерактивной викторине о транспорте и изучить, как работают умные светофоры с помощью дополненной реальности.
Отдельное внимание привлекает инсталляция "Лифт будущего", способная за секунды "переместить" гостя из промзоны в инновационный кластер или из тесной хрущёвки в квартиру по программе реновации.
На выставке представлено более 50 новейших образцов промышленной продукции:
Здесь можно увидеть и настоящий вагон метро "Москва-2024", и прототип тоннелепроходческого щита.
Цокольный этаж Манежа отведён под семейный центр площадью 1,5 тыс. кв. м.
Дети и взрослые могут:
Выставка проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который с 1 августа по 14 сентября объединит десятки площадок города. Программа — на официальном сайте.
