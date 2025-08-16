Пермский Бетонный завод Вега ошеломил экспертов: компании удалось увеличить выручку на 62%

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пермский завод Вега увеличил чистую прибыль на рекордные 62%
Экономика

По итогам прошлого года выручка пермского ООО "Бетонный завод "Вега" составила более 1,6 млрд рублей, что на 60,2% больше, чем за предыдущий год.

Бетон
Фото: commons.wikimedia.org by Digfarenough, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бетон

Чистая прибыль завода также увеличилась, достигнув 37,4 млн рублей — рост на 62%, пишет URA.RU.

 Выручка: более 1,6 млрд рублей.

Чистая прибыль: 37,4 млн рублей.

Общий объем активов: 538 млн рублей (рост на 69,9%).

Компания, зарегистрированная в Прикамье в 2015 году, возглавляется владельцем Александром Капитоновым. Суммарная производительность четырех заводов группы составляет 4,5 тысячи кубических метров в сутки.

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
