Пермский Бетонный завод Вега ошеломил экспертов: компании удалось увеличить выручку на 62%

Пермский завод Вега увеличил чистую прибыль на рекордные 62%

По итогам прошлого года выручка пермского ООО "Бетонный завод "Вега" составила более 1,6 млрд рублей, что на 60,2% больше, чем за предыдущий год.

Чистая прибыль завода также увеличилась, достигнув 37,4 млн рублей — рост на 62%, пишет URA.RU.

Выручка: более 1,6 млрд рублей.

Чистая прибыль: 37,4 млн рублей.

Общий объем активов: 538 млн рублей (рост на 69,9%).

Компания, зарегистрированная в Прикамье в 2015 году, возглавляется владельцем Александром Капитоновым. Суммарная производительность четырех заводов группы составляет 4,5 тысячи кубических метров в сутки.

