Пермский Бетонный завод Вега ошеломил экспертов: компании удалось увеличить выручку на 62%

По итогам прошлого года выручка пермского ООО "Бетонный завод "Вега" составила более 1,6 млрд рублей, что на 60,2% больше, чем за предыдущий год.
Чистая прибыль завода также увеличилась, достигнув 37,4 млн рублей — рост на 62%, пишет URA.RU.
Выручка: более 1,6 млрд рублей.
Чистая прибыль: 37,4 млн рублей.
Общий объем активов: 538 млн рублей (рост на 69,9%).
Компания, зарегистрированная в Прикамье в 2015 году, возглавляется владельцем Александром Капитоновым. Суммарная производительность четырех заводов группы составляет 4,5 тысячи кубических метров в сутки.
