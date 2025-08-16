Вы готовы к этому? Полная стоимость частного самолёта раскроет глаза даже миллионерам

Владение частным самолётом: реальные расходы, о которых молчат миллионеры

Более 15 лет назад Опра Уинфри отметила, что хорошо иметь собственный самолет, но упустила важный аспект: это очень дорого.

Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бизнес-класс в самолете Boeing-737

Помимо высокой первоначальной стоимости — от 9,5 до 33 миллионов долларов для популярных моделей — владельцы частных самолетов сталкиваются с многочисленными затратами, такими как зарплата экипажа, техническое обслуживание и индивидуальные особенности. Например, модернизация интерьера может стоить от 65 000 долларов, а премиальные отделки достигают более миллиона.

Экипаж из двух пилотов и, возможно, бортпроводника также требует значительных затрат: их зарплата может варьироваться от 150 000 до 400 000 долларов в год. Кроме того, техническое обслуживание и ангарирование самолета в крупных городах стоят дополнительно много денег.

Некоторые богатые люди выбирают аренду, ведь если вы не летаете больше 350 часов в год или не нуждаетесь в частном самолёте круглосуточно, то вложения в покупку могут не оправдаться, пишет Business Insider.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



