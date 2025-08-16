Вы готовы к этому? Полная стоимость частного самолёта раскроет глаза даже миллионерам

Более 15 лет назад Опра Уинфри отметила, что хорошо иметь собственный самолет, но упустила важный аспект: это очень дорого.
Помимо высокой первоначальной стоимости — от 9,5 до 33 миллионов долларов для популярных моделей — владельцы частных самолетов сталкиваются с многочисленными затратами, такими как зарплата экипажа, техническое обслуживание и индивидуальные особенности. Например, модернизация интерьера может стоить от 65 000 долларов, а премиальные отделки достигают более миллиона.
Экипаж из двух пилотов и, возможно, бортпроводника также требует значительных затрат: их зарплата может варьироваться от 150 000 до 400 000 долларов в год. Кроме того, техническое обслуживание и ангарирование самолета в крупных городах стоят дополнительно много денег.
Некоторые богатые люди выбирают аренду, ведь если вы не летаете больше 350 часов в год или не нуждаетесь в частном самолёте круглосуточно, то вложения в покупку могут не оправдаться, пишет Business Insider.
