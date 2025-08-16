Air Canada парализована: забастовка ставит крест на летних планах

10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны

В субботу, 16 августа, более 10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку после неудачных переговоров о новом контракте, что привело к приостановке всех рейсов авиакомпании.

В разгар летнего туристического сезона путешественники по всему миру оказались в сложной ситуации.

Спор между крупнейшей авиакомпанией Канады и профсоюзом обострился, когда профсоюз отклонил предложение авиакомпании провести арбитражное разбирательство, которое лишило бы их права на забастовку. Стюардессы начали забастовку и уволились около часа ночи, что также привело к запрету находиться в аэропортах.

Министр занятости Пэтти Хайду призвала обе стороны к активным действиям для завершения переговоров, указав на недопустимо низкий прогресс в обсуждениях.

Забастовка затрагивает около 130 000 человек в день. Например, 21-летний Алекс Ларош и его девушка потеряли надежду на свой отпуск в Европе, стоимость которого составила 8000 долларов, так как их рейс в Ниццу оказался под угрозой.

Air Canada обещала вернуть деньги за изменившиеся планы и предложить альтернативные варианты. Но из-за летнего пика пассажиропотока большинство мест на внештатных рейсах уже заняты, и цены значительно возросли. Ларош упомянул, что новые билеты у других перевозчиков стоят более 3000 долларов, что более чем в два раза выше изначальной стоимости, пишет CNN.

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре. Объединения (движения) создаются с целью представительства и защиты прав и свобод работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов членов организации, с возможностью более широкого представительства наёмных работников.





