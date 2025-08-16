Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рекомендуют хозяевам ежедневно уделять внимание собаке после рождения ребёнка
Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности
Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка
Учёные предположили существование звёзд-призраков в центре Млечного Пути
Невролог Зинчева назвала первые симптомы деменции, которые легко не заметить
Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости
Остановил ДПС: ваши права и обязанности при проверке
Регулярные визиты к ветеринару продлевают жизнь кошкам и собакам
В августе гладиолусы подкармливают суперфосфатом и калием для продления цветения

Air Canada парализована: забастовка ставит крест на летних планах

10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны
1:39
Экономика

В субботу, 16 августа, более 10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку после неудачных переговоров о новом контракте, что привело к приостановке всех рейсов авиакомпании. 

чемодан в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чемодан в аэропорту

В разгар летнего туристического сезона путешественники по всему миру оказались в сложной ситуации.

Спор между крупнейшей авиакомпанией Канады и профсоюзом обострился, когда профсоюз отклонил предложение авиакомпании провести арбитражное разбирательство, которое лишило бы их права на забастовку. Стюардессы начали забастовку и уволились около часа ночи, что также привело к запрету находиться в аэропортах.

Министр занятости Пэтти Хайду призвала обе стороны к активным действиям для завершения переговоров, указав на недопустимо низкий прогресс в обсуждениях. 

Забастовка затрагивает около 130 000 человек в день. Например, 21-летний Алекс Ларош и его девушка потеряли надежду на свой отпуск в Европе, стоимость которого составила 8000 долларов, так как их рейс в Ниццу оказался под угрозой.

Air Canada обещала вернуть деньги за изменившиеся планы и предложить альтернативные варианты. Но из-за летнего пика пассажиропотока большинство мест на внештатных рейсах уже заняты, и цены значительно возросли. Ларош упомянул, что новые билеты у других перевозчиков стоят более 3000 долларов, что более чем в два раза выше изначальной стоимости, пишет CNN.

Уточнения

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре. Объединения (движения) создаются с целью представительства и защиты прав и свобод работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов членов организации, с возможностью более широкого представительства наёмных работников.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности
Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка
Учёные предположили существование звёзд-призраков в центре Млечного Пути
10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны
Невролог Зинчева назвала первые симптомы деменции, которые легко не заметить
Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости
Остановил ДПС: ваши права и обязанности при проверке
Регулярные визиты к ветеринару продлевают жизнь кошкам и собакам
В августе гладиолусы подкармливают суперфосфатом и калием для продления цветения
Подъём ног в офисе помогает разогнать кровь и согреться за 10 повторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.