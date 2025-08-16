Директор Cisco объяснил, почему ИИ не заменит новичков на работе

Глава Cisco: ИИ не убьёт рынок труда, как предсказывают

Джиту Патель, президент Cisco и директор по продуктам компании, резко отверг пессимистичные прогнозы некоторых технологических лидеров о том, что искусственный интеллект приведет к исчезновению рабочих мест начального уровня. Он считает, что идея о замене людей на ИИ в ближайшие пять лет абсурдна.

Патель признает, что изменения на рынке труда могут быть болезненными, но он не соглашается с утверждением генерального директора Anthropic Дарио Амодеи о том, что ИИ может привести к росту безработицы до 20% и уничтожить половину рабочих мест начального уровня.

На конференции Ai4 в Лас-Вегасе Патель отметил, что хотя он уважает Амодея и их инвестиции в Anthropic, у него есть другое мнение. Он подчеркивает, что упразднение начальных должностей — плохая стратегия, поскольку компании теряют свежие идеи и энтузиазм, которые приносят молодые сотрудники, поскольку их свежий взгляд на вещи приносит много пользы, пишет CNN.

