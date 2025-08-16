Китай перехватывает инициативу: российская нефть находит нового главного покупателя

Российская нефть находит нового покупателя: Китай увеличивает закупки

По данным Kpler, китайские нефтеперерабатывающие заводы, как государственные, так и частные, увеличивают закупки российской нефти, предназначенной для поставок в октябре и ноябре, в то время как Индия снижает объемы.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Ранее Bloomberg сообщало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, как крупнейший в мире импортер российской нефти морским путем, ищут альтернативные источники поставок.

В последние недели Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобретают нефть из различных источников, включая США, Бразилию и Ближний Восток. Reuters сообщило о закупке IOC еще одной партии американской нефти WTI для поставки в октябре.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.



