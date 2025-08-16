Китай перехватывает инициативу: российская нефть находит нового главного покупателя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Галкин* переписал свою коллекцию антиквариата на брата
В Белом доме изучали возможность привлечения российских ледоколов к добыче газа
Сливочное масло добавляют в готовое пюре для блеска и мягкости — совет кулинаров
Сахарная подкормка повышает урожай и иммунитет растений — рекомендации агрономов
Грыжи и повреждения дисков могут стать причиной запрета эксплуатации
Эксперты назвали параметры надёжной входной двери для квартиры и дома
В Новосибирске 70-летний озеленитель скончался после укуса шершней
Практическое руководство: начинать силовые тренировки для детей можно с 5-8 лет
Размещение сетевого фильтра у окна может привести к пожару

Российская нефть находит нового покупателя: Китай увеличивает закупки
Экономика

По данным Kpler, китайские нефтеперерабатывающие заводы, как государственные, так и частные, увеличивают закупки российской нефти, предназначенной для поставок в октябре и ноябре, в то время как Индия снижает объемы.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Ранее Bloomberg сообщало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, как крупнейший в мире импортер российской нефти морским путем, ищут альтернативные источники поставок.

В последние недели Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобретают нефть из различных источников, включая США, Бразилию и Ближний Восток. Reuters сообщило о закупке IOC еще одной партии американской нефти WTI для поставки в октябре.

Уточнения

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
