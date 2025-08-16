Жара не помеха: Кубань планирует собрать рекордный урожай винограда

Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда

В Краснодарском крае ожидается значительный рост урожая винограда. Согласно прогнозам краевого Минсельхоза, озвученным в пресс-релизе Роскачества, объем собранного винограда должен достичь 275 тысяч тонн, что существенно превышает показатель прошлого года, составивший 254,7 тысячи тонн. Данные были представлены на совещании, посвященном итогам аудита "Винного гида России".

Фото: Own work by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноградник

Как отмечается в сообщении, в прошлом году Кубань обеспечила 34% всего российского винограда. Планируемый прирост урожая в 2025 году станет возможным благодаря вступлению в плодоношение новых, высокопродуктивных виноградников.

В 2024 году аномальная жара негативно повлияла на урожайность белых сортов винограда. Текущий сезон также характеризуется длительным периодом засухи.

В Роскачестве подчеркнули, что недостаточная развитость систем капельного орошения, охватывающих менее 500 гектаров виноградников, ограничивает возможности смягчения погодных рисков.

Кубань занимает первое место в России по общей площади виноградников, составляющей 32,88 тысячи гектаров. Площадь, занятая техническими сортами в плодоносящем возрасте, достигает 24,7 тысячи гектаров. Большая часть плодоносящих виноградников (23,8 тысячи гектаров) приходится на ТОП-20 наиболее востребованных белых и красных сортов.

Одним из перспективных направлений развития отрасли является органическое виноградарство. В 2023 году хозяйства, применяющие органические методы, собрали более 150 тонн винограда. В настоящее время четыре кубанских хозяйства имеют соответствующие органические сертификаты.

В этом году первый производитель в регионе получил сертификат на органическое вино. Винодельня "Николаев и Сыновья" подтвердила соответствие восьми своих продуктов стандартам органической продукции, как сообщили в Роскачестве, пишет "Агроэкспорт".

