Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Фольга растапливает лёд в морозилке и защищает банковские карты от считывания RFID-меток
Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена
Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода
Муравьи-ткачи ломают законы физики: природный алгоритм для идеальной командной работы
Тренер Идуш: гимнастика для лица является естественным лифтингом
Компостная куча лучше компостной ямы: скопление воды в яме убивает микроорганизмы

Жара не помеха: Кубань планирует собрать рекордный урожай винограда

Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда
2:21
Экономика

В Краснодарском крае ожидается значительный рост урожая винограда. Согласно прогнозам краевого Минсельхоза, озвученным в пресс-релизе Роскачества, объем собранного винограда должен достичь 275 тысяч тонн, что существенно превышает показатель прошлого года, составивший 254,7 тысячи тонн. Данные были представлены на совещании, посвященном итогам аудита "Винного гида России".

Виноградник
Фото: Own work by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноградник

Как отмечается в сообщении, в прошлом году Кубань обеспечила 34% всего российского винограда. Планируемый прирост урожая в 2025 году станет возможным благодаря вступлению в плодоношение новых, высокопродуктивных виноградников.

В 2024 году аномальная жара негативно повлияла на урожайность белых сортов винограда. Текущий сезон также характеризуется длительным периодом засухи.

В Роскачестве подчеркнули, что недостаточная развитость систем капельного орошения, охватывающих менее 500 гектаров виноградников, ограничивает возможности смягчения погодных рисков.

Кубань занимает первое место в России по общей площади виноградников, составляющей 32,88 тысячи гектаров. Площадь, занятая техническими сортами в плодоносящем возрасте, достигает 24,7 тысячи гектаров. Большая часть плодоносящих виноградников (23,8 тысячи гектаров) приходится на ТОП-20 наиболее востребованных белых и красных сортов.

Одним из перспективных направлений развития отрасли является органическое виноградарство. В 2023 году хозяйства, применяющие органические методы, собрали более 150 тонн винограда. В настоящее время четыре кубанских хозяйства имеют соответствующие органические сертификаты.

В этом году первый производитель в регионе получил сертификат на органическое вино. Винодельня "Николаев и Сыновья" подтвердила соответствие восьми своих продуктов стандартам органической продукции, как сообщили в Роскачестве, пишет "Агроэкспорт".

Уточнения

Сертификация — процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда
Фольга растапливает лёд в морозилке и защищает банковские карты от считывания RFID-меток
Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена
Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода
Муравьи-ткачи ломают законы физики: природный алгоритм для идеальной командной работы
Тренер Идуш: гимнастика для лица является естественным лифтингом
Компостная куча лучше компостной ямы: скопление воды в яме убивает микроорганизмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.