Администрация Дональда Трампа ведёт переговоры с Intel о возможном государственном участии в капитале компании.
Как сообщает Bloomberg, обсуждение связано с планами расширения производства полупроводников в США и укрепления технологической независимости страны.
Подобная сделка стала бы очередным примером вмешательства правительства в стратегически важные отрасли. Ранее Трамп уже поддерживал участие государства в компаниях, связанных с производством микросхем и редкоземельных металлов.
Компания Intel заявила, что поддерживает усилия по укреплению американского лидерства в технологиях и производстве, однако отказалась комментировать сам факт переговоров.
В Белом доме подчеркнули, что любые обсуждения пока следует считать спекуляциями до официального объявления.
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для ЦОДов, ПЛИС (Altera), микросхем для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.