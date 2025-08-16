Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Независимость под угрозой: Intel на грани сделки с правительством США

Трамп хочет купить долю в Intel: США готовятся к технологической революции
0:51
Экономика

Администрация Дональда Трампа ведёт переговоры с Intel о возможном государственном участии в капитале компании.

Интел
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Интел

Как сообщает Bloomberg, обсуждение связано с планами расширения производства полупроводников в США и укрепления технологической независимости страны.

Подобная сделка стала бы очередным примером вмешательства правительства в стратегически важные отрасли. Ранее Трамп уже поддерживал участие государства в компаниях, связанных с производством микросхем и редкоземельных металлов.

Компания Intel заявила, что поддерживает усилия по укреплению американского лидерства в технологиях и производстве, однако отказалась комментировать сам факт переговоров.

В Белом доме подчеркнули, что любые обсуждения пока следует считать спекуляциями до официального объявления.

Уточнения

Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для ЦОДов, ПЛИС (Altera), микросхем для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.

