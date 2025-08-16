Япония удивляет рынки: пересмотр квартальных данных укрепил доверие инвесторов

Япония удивила экономистов: ВВП вырос на 1% вопреки прогнозам

ВВП Японии во втором квартале вырос на 1% в годовом выражении, что значительно превысило прогноз экономистов в 0,4%. Основными драйверами роста стали инвестиции бизнеса (+1,3%) и частное потребление (+0,2%).

Фото: commons.wikimedia.org by AwOiSoAk KaOsIoWa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Токио, Гиндза

Пересмотр данных за первый квартал с первоначального падения на 0,2% до роста 0,6% дополнительно укрепил позитивные настроения инвесторов, сообщает Bloomberg.

Устойчивый внутренний спрос увеличивает вероятность повышения ключевой ставки уже в октябре — такой сценарий рассматривают 42% опрошенных экономистов. На этом фоне иена укрепилась на 0,3%, а банковский сектор показал рост 4% благодаря ожиданиям увеличения прибыльности.

Несмотря на введённые США 25-процентные пошлины на автомобили, экспорт Японии вырос на 2% благодаря демпинговым ценам и досрочным поставкам. Тем не менее, правительство снизило годовой прогноз роста с 1,2% до 0,7%, учитывая торговые риски.

Аналитики отмечают, что устойчивый туризм и рост зарплат могут поддержать экономику и в третьем квартале.

