Звёзды Мишлен и круглосуточный кофе: как JPMorgan заманивает сотрудников обратно в офис

В башне JPMorgan будет много кофеен: как банк борется за возвращение в офис

Сколько кофеен потребуется, чтобы обеспечить зарядом бодрости 14 000 сотрудников, о офисной башне JPMorgan?

Согласно внутренней документации, доступной Business Insider, кофейные точки будут доступны на каждом этаже. Ожидается, что большинство сотрудников начнут работу в здании по адресу 270 Park Avenue на Манхэттене (США) в начале следующего года, хотя некоторые переедут раньше, как указано в документах.

Тщательно продуманный подход к организации питания демонстрирует, насколько серьезно банк намерен сделать работу в офисе привлекательной и даже приятной. Генеральный директор банка Джейми Даймон неоднократно подчеркивал, что считает работу из дома неэффективной.

Помимо разнообразных кофеен, JPMorgan будет предлагать вегетарианские блюда, отмеченные звездами Мишлен, и круглосуточно доступный кофе — идеальное решение для банкиров, которым нужно оставаться бодрыми в любое время суток.

