Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большие самолёты и утренние рейсы помогают избежать сильной турбулентности
Российская нефть находит нового покупателя: Китай увеличивает закупки
Отсутствие очистки ступицы при шиномонтаже повышает риск аварии
Уксус и нашатырный спирт отпугивают слизней и улиток при опрыскивании растений
Некачественная AdBlue повреждает систему впрыска топлива в автомобиле
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда

Звёзды Мишлен и круглосуточный кофе: как JPMorgan заманивает сотрудников обратно в офис

В башне JPMorgan будет много кофеен: как банк борется за возвращение в офис
1:03
Экономика

Сколько кофеен потребуется, чтобы обеспечить зарядом бодрости 14 000 сотрудников, о офисной башне JPMorgan?

Офисные работники
Фото: commons.wikimedia.org by Wladimir Raizberg (WMDE), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офисные работники

Согласно внутренней документации, доступной Business Insider, кофейные точки будут доступны на каждом этаже. Ожидается, что большинство сотрудников начнут работу в здании по адресу 270 Park Avenue на Манхэттене (США) в начале следующего года, хотя некоторые переедут раньше, как указано в документах.

Тщательно продуманный подход к организации питания демонстрирует, насколько серьезно банк намерен сделать работу в офисе привлекательной и даже приятной. Генеральный директор банка Джейми Даймон неоднократно подчеркивал, что считает работу из дома неэффективной.

Помимо разнообразных кофеен, JPMorgan будет предлагать вегетарианские блюда, отмеченные звездами Мишлен, и круглосуточно доступный кофе — идеальное решение для банкиров, которым нужно оставаться бодрыми в любое время суток.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Мусорный бак и разлагающиеся отходы — основные места откладывания яиц у мух
Домашние животные
Мусорный бак и разлагающиеся отходы — основные места откладывания яиц у мух Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда
Фольга растапливает лёд в морозилке и защищает банковские карты от считывания RFID-меток
Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена
Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода
Муравьи-ткачи ломают законы физики: природный алгоритм для идеальной командной работы
Тренер Идуш: гимнастика для лица является естественным лифтингом
Компостная куча лучше компостной ямы: скопление воды в яме убивает микроорганизмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.