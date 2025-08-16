Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леон Кемстач заступился за Анну Пересильд, которую обвиняют в отсутствии таланта
Кулинары раскрыли способ выпечки хлеба с вялеными томатами и сыром чеддер
Крыжовник перед зимовкой подкармливают перегноем и древесной золой
В Луизиане найден зуб прогнатодона — гигантского морского хищника мелового периода
Диетологи Фиш и Смит назвали продукты, поддерживающие здоровье щитовидной железы
Исследование Буссо: квантовые эффекты не позволяют Вселенной избежать сингулярности
Типовые дома в России претерпели эволюцию от хрущёвок до крупнопанельных серий
Ветеринар Дмитриев назвал самые проблемные породы собак по здоровью
Повара поделились рецептом пирога с лисичками, луком и сливочной заливкой

Конец экономической свободы: князь Лихтенштейнский предупредил об опасности цифрового евро

Цифровой евро угрожает финансовой свободе граждан Европы
1:07
Экономика

Князь Михаэль Лихтенштейнский в интервью газете Exxpress резко раскритиковал планы Европейского союза по введению цифрового евро.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

По его мнению, этот проект представляет собой инструмент тотального контроля государства над гражданами.

Глава Ведомства геополитической информации подчеркнул, что цифровой евро "означает конец экономической свободы в том виде, в каком мы её знаем".

Введение валюты, по словам князя, предоставит Еврокомиссии полный доступ к сбережениям граждан и позволит отслеживать каждую финансовую операцию.

"Государство будет знать всё - и, следовательно, сможет всё контролировать", — отметил Лихтенштейнский, сравнив предлагаемую систему с "экспроприацией через заднюю дверь".

Он также обратил внимание на масштаб проекта: план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оценивается в триллионы евро и сопоставим с совокупными личными накоплениями граждан Европы. Это, по мнению князя, может привести к перераспределению средств по решению чиновников.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли
Недвижимость
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли Аудио 
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Домашние животные
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Повара поделились рецептом пирога с лисичками, луком и сливочной заливкой
Гиды: в Новом Свете туристов привлекают три бухты разного цвета и Голицынская тропа
Тренеры: правильная техника снижает риск травм и ускоряет прогресс в спорте
Огородникам рекомендовали класть под тыквы доски для защиты от влаги
Эксперты: нажатие на сцепление во время езды ускоряет его износ
Цифровой евро угрожает финансовой свободе граждан Европы
Япония удивила экономистов: ВВП вырос на 1% вопреки прогнозам
На берегах залива Аниндильяква обитают детёныши дюгоней и кожистые черепахи
Mia Boyka выпустила клип в азиатском стиле после обвинений в расизме
Marathon Fusion разработала технологию получения золота из ртути в токамаке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.