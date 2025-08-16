Конец экономической свободы: князь Лихтенштейнский предупредил об опасности цифрового евро

Князь Михаэль Лихтенштейнский в интервью газете Exxpress резко раскритиковал планы Европейского союза по введению цифрового евро.
По его мнению, этот проект представляет собой инструмент тотального контроля государства над гражданами.
Глава Ведомства геополитической информации подчеркнул, что цифровой евро "означает конец экономической свободы в том виде, в каком мы её знаем".
Введение валюты, по словам князя, предоставит Еврокомиссии полный доступ к сбережениям граждан и позволит отслеживать каждую финансовую операцию.
"Государство будет знать всё - и, следовательно, сможет всё контролировать", — отметил Лихтенштейнский, сравнив предлагаемую систему с "экспроприацией через заднюю дверь".
Он также обратил внимание на масштаб проекта: план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оценивается в триллионы евро и сопоставим с совокупными личными накоплениями граждан Европы. Это, по мнению князя, может привести к перераспределению средств по решению чиновников.
