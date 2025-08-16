Конец экономической свободы: князь Лихтенштейнский предупредил об опасности цифрового евро

Цифровой евро угрожает финансовой свободе граждан Европы

Князь Михаэль Лихтенштейнский в интервью газете Exxpress резко раскритиковал планы Европейского союза по введению цифрового евро.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

По его мнению, этот проект представляет собой инструмент тотального контроля государства над гражданами.

Глава Ведомства геополитической информации подчеркнул, что цифровой евро "означает конец экономической свободы в том виде, в каком мы её знаем".

Введение валюты, по словам князя, предоставит Еврокомиссии полный доступ к сбережениям граждан и позволит отслеживать каждую финансовую операцию.

"Государство будет знать всё - и, следовательно, сможет всё контролировать", — отметил Лихтенштейнский, сравнив предлагаемую систему с "экспроприацией через заднюю дверь".

Он также обратил внимание на масштаб проекта: план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оценивается в триллионы евро и сопоставим с совокупными личными накоплениями граждан Европы. Это, по мнению князя, может привести к перераспределению средств по решению чиновников.

