Евро и иена набирают силу: доллар США продолжает падение

Доллар теряет позиции: евро растёт, иена укрепляется

После публикации свежей американской макростатистики курс доллара начал заметно снижаться к основным мировым валютам — евро и иене.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Данные торгов подтверждают усиление падения.

Так, 15 августа к 17:16 по московскому времени евро подорожал с 1,1649 до 1,1710 доллара за евро. Одновременно доллар подешевел к японской иене — с 147,83 иены до 146,94 иены.

Индекс доллара, отражающий курс к корзине валют шести партнерских стран США, также упал, достигнув 97,78 пункта, что на 0,45% ниже предыдущего значения.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



