Последовательность в обучении собак снижает риск поведенческих проблем — кинологи
Психологи назвали факторы, мешающие регулярно заниматься спортом
Народное средство от тли: зола и мыло эффективны без вреда для урожа
Диетолог Зарина Шуинова рассказала о пользе и рисках фруктово-овощной диеты
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Поклонники Марины Зудиной считают, что актриса переборщила с пластикой
Видеорегистратор помог оспорить штраф за обгон в Астраханской области
Растительное масло и отлежка теста снижают липкость при приготовлении пиццы
Эксперты назвали параметры кухонной вытяжки для разных помещений

Евро и иена набирают силу: доллар США продолжает падение

Доллар теряет позиции: евро растёт, иена укрепляется
0:54
Экономика

После публикации свежей американской макростатистики курс доллара начал заметно снижаться к основным мировым валютам — евро и иене.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

Данные торгов подтверждают усиление падения.

Так, 15 августа к 17:16 по московскому времени евро подорожал с 1,1649 до 1,1710 доллара за евро. Одновременно доллар подешевел к японской иене — с 147,83 иены до 146,94 иены.

Индекс доллара, отражающий курс к корзине валют шести партнерских стран США, также упал, достигнув 97,78 пункта, что на 0,45% ниже предыдущего значения.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
