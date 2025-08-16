Евро и иена набирают силу: доллар США продолжает падение

После публикации свежей американской макростатистики курс доллара начал заметно снижаться к основным мировым валютам — евро и иене.
Данные торгов подтверждают усиление падения.
Так, 15 августа к 17:16 по московскому времени евро подорожал с 1,1649 до 1,1710 доллара за евро. Одновременно доллар подешевел к японской иене — с 147,83 иены до 146,94 иены.
Индекс доллара, отражающий курс к корзине валют шести партнерских стран США, также упал, достигнув 97,78 пункта, что на 0,45% ниже предыдущего значения.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
