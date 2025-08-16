Секретные переговоры: США захотели привлечь российские атомные ледоколы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Перед саммитом на Аляске в администрации США рассматривали неожиданный вариант — привлечение российского атомного ледокольного флота к американским проектам по добыче сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

"В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске", — говорится в материале.

По данным агентства, Белый дом надеялся обсудить возможность заключения такой сделки с Россией именно на предстоящем саммите в Аляске.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нуждаются в ледокольном флоте для сохранения лидерства в Арктическом регионе

Ледоко́л — самоходное специализированное судно, предназначенное для различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих бассейнах.

Автём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
