Секретные переговоры: США захотели привлечь российские атомные ледоколы

В Белом доме изучали возможность привлечения российских ледоколов к добыче газа

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перед саммитом на Аляске в администрации США рассматривали неожиданный вариант — привлечение российского атомного ледокольного флота к американским проектам по добыче сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Косов Владимир Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ледокол Ямал. Караван. 80х120 холст, масло 2014 г. В. Косов

"В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске", — говорится в материале.

По данным агентства, Белый дом надеялся обсудить возможность заключения такой сделки с Россией именно на предстоящем саммите в Аляске.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нуждаются в ледокольном флоте для сохранения лидерства в Арктическом регионе

Уточнения

Ледоко́л — самоходное специализированное судно, предназначенное для различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих бассейнах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.