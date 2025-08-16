Турецкий гамбит: Центробанк Турции готов рискнуть всем ради низкой инфляции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно заявлению главы Центрального банка Турции (ЦБ) Фатиха Карахана, опубликованному 14 августа пресс-службой регулятора, ожидаемый уровень инфляции в Турции к концу 2025 года прогнозируется в пределах 25-29%. К концу 2026 года этот показатель, по оценкам ЦБ, снизится до 13-19%.

Турция
Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турция

Карахан отметил, что в июле инфляция в стране продемонстрировала замедление, опустившись до 33,5%. Он также подчеркнул, что структура внутреннего спроса свидетельствует о наличии дезинфляционных тенденций. Центральный банк намерен придерживаться строгой денежно-кредитной политики до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая ценовая стабильность.

В планах регулятора значится завершение программы депозитов, защищенных от валютных колебаний, к концу 2025 года. Ожидается, что этот шаг будет способствовать укреплению механизма трансмиссии монетарной политики.

Глава ЦБ также сообщил о продолжающемся росте резервов: валовые резервы достигли отметки в 174 миллиарда долларов, а чистые резервы составили 50 миллиардов долларов. Центральный банк активно использует ставки, объемы и различные инструменты, включая депозиты и свопы, для контроля уровня ликвидности.

Карахан указал на сохраняющиеся риски, среди которых геополитическая напряженность и засуха, оказывающие существенное давление на продовольственную инфляцию, согласно "Прайму".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
