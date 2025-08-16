Смена валютной власти: экспорт РФ переходит на рубли

Российский экспорт переходит на рубли: взлёт до 55% — Центробанк

В июне 2025 года расчеты в рублях за российский экспорт достигли рекордной отметки, составив 55,5%, увеличившись по сравнению с маем (52,4%).

Об этом свидетельствуют предварительные данные о валютной структуре внешнеторговых операций, опубликованные Центробанком РФ.

В апреле впервые более половины экспортных операций (52,0%) были оплачены в рублях. В результате, доля расчетов в национальной валюте во втором квартале достигла пиковых 53,3%.

В июне доля экспортной выручки в валютах недружественных стран упала до 14,6% с 15,0% в мае, после исторического минимума в апреле (14,4%). Во втором квартале данный показатель зафиксировался на новом минимальном уровне — 14,6%.

Рост рублевых экспортных платежей в июне совпал со снижением доли платежей в валютах дружественных стран, которое наблюдается с середины 2024 года (максимум был в феврале — 39,9%). В июне этот показатель снизился до 29,9% с 32,6% в мае и 33,6% в апреле. Во втором квартале он составил 32,1%, что является двухлетним минимумом (с 26,8% во втором квартале 2023 года).

В июне зафиксирован рекорд доли рублевых поступлений за экспорт от азиатских партнеров — 53,2% (после 50,9% в мае и 48,7% в апреле). Одновременно доля поступлений в валютах дружественных стран в июне сократилась до 34,6% с 37,0% в мае и 38,9% в апреле. Во втором квартале этот показатель снизился до двухлетнего минимума — 36,9%.

Доля платежей из Азии в валютах недружественных стран в июне осталась на минимальном уровне 12,2%, как и в мае, после 12,4% в апреле. Во втором квартале доля этих валют составила минимальные 12,3%.

Партнеры из стран Америки в июне осуществили 47,4% экспортных платежей в рублях (после 47,0% в мае и 49,6% в апреле). Максимальное значение было зафиксировано в ноябре 2024 года — 54,4%.

Во втором квартале 2025 года этот показатель достиг рекордных 48,0% (после 31,3% в первом квартале), превзойдя прежний максимум в четвертом квартале 2024 года — 38,9%. Рост обусловлен снижением использования валют недружественных стран (49,0% во втором квартале против 67,8% в первом квартале и 59,4% в четвертом квартале 2024 года).

В июне сохранялась высокая доля рублевых платежей при оплате экспортных поставок в Африку (85,4%) и Европу (65,0%, максимум с ноября 2024 года, когда она составляла 66,3%).

Доля платежей в рублях при оплате импортных поставок в Россию в июне составила 53,0% (после 54,5% в мае и рекордных 56,2% в апреле). С декабря 2024 года, когда показатель впервые превысил 50% (50,7%), он не опускался ниже в течение семи месяцев 2025 года.

Во втором квартале 2025 года доля рублевых платежей за импорт выросла до максимальных 54,6% (после 52,7% в первом квартале). Доля платежей за импорт в валютах недружественных стран во втором квартале снизилась до 15,0% (с 17,9% в первом квартале), обновив минимум, согласно "Интерфаксу".

