Долгосрочный вклад — тихая гавань: как спасти сбережения от падения ставок

Эксперт о падающих ставках: как сохранить доход с долгосрочных вкладов

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик Банки. ру Гаянэ Замалеева сообщила, что в условиях падающих ставок по депозитам, долгосрочные вклады становятся более привлекательным вариантом.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

Она отметила, что банки уменьшают процентные ставки по вкладам из-за снижения ключевой ставки, и эта тенденция сохранится.

По словам Замалеевой, через несколько месяцев процентные ставки по депозитам могут существенно снизиться. В этом случае, оформление вклада на длительный срок — год, два или три — позволит зафиксировать текущую доходность и избежать будущих потерь из-за снижения ставок.

Несмотря на то, что краткосрочные вклады (на три-шесть месяцев) сейчас более выгодны, после их окончания новые предложения будут иметь гораздо меньшую доходность. Финансовые регуляторы и банки заинтересованы в привлечении долгосрочных средств, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать специальных предложений и акций от банков и финансовых платформ.

Аналитик рекомендует не затягивать с решением, так как к концу года доходность по долгосрочным вкладам может упасть ниже 10% годовых, пишет "Прайм".

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.