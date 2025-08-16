Фанагория делает ставку: 150 миллионов на игристое вино

Производство игристого вина вырастет в 2 раза: амбициозный план Фанагории

Пресс-служба компании "Фанагория", одного из ведущих российских производителей вина, сообщила об инвестировании 150 миллионов рублей в обновление оборудования для производства игристых вин.

В настоящее время заканчивается установка восьми новых резервуаров, произведенных в России, каждый из которых вмещает 5 тысяч декалитров. Ожидается, что все работы будут завершены к началу осени.

Параллельно с этим ведется подготовка площадки для технического обслуживания и модернизация инженерных сетей. Эти меры призваны обеспечить стабильность и непрерывность производственного процесса.

Благодаря проведенной модернизации, "Фанагория" планирует увеличить объем производства игристых вин в два раза — до 10 миллионов бутылок в год, а также расширить линейку предлагаемых напитков.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, представленным в сообщении для прессы, в 2025 году продажи игристых вин в России показали рост на 8,6%.

"Фанагория" систематически вкладывает средства в развитие данного направления, приобретая современное оборудование и высаживая новые белые сорта винограда.

"Фанагория" — предприятие с полным производственным циклом, которое занимается изготовлением алкогольной продукции, выращиванием винограда и саженцев, а также оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании, общей площадью 4,2 тысячи гектаров, расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в окрестностях станицы Гостагаевской, недалеко от Анапы, пишет "Интерфакс".

Игри́стое вино́ — вино, насыщенное углекислым газом, благодаря которому напиток становится шипучим. Углекислый газ образуется в результате природного брожения.



