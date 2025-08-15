1,3 триллиона долларов: Apple удержала лидерство в рейтинге самых дорогих брендов.

Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды

3:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно ежегодному отчету BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, в 2025 году Apple удержала лидерство в рейтинге самых дорогих мировых брендов четвертый год подряд. Стоимость бренда выросла на 28% за год, достигнув впечатляющей отметки в 1,3 триллиона долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Вслед за Apple, как и в прошлом году, расположился Google (Alphabet Inc.), чья стоимость увеличилась на 25%, составив 944,1 миллиарда долларов. Microsoft Corp. заняла третье место с ростом на 24% (884,8 миллиарда долларов), а Amazon. com Inc. — четвертое, показав прирост в 50% (866,1 миллиарда долларов).

Наиболее заметным скачком отметилась Nvidia Corp., взлетевшая на пятое место. Ее стоимость увеличилась в 2,5 раза, достигнув 509,4 миллиарда долларов. McDonald's Corp. опустился с пятой на восьмую позицию, зафиксировав снижение стоимости на 0,4% (до 221 миллиарда долларов).

В первую десятку также вошли Oracle Corp. и Visa Inc., продемонстрировавшие рост стоимости на 48% (до 215,35 миллиарда долларов) и 12,9% (до 213,35 миллиарда долларов) соответственно.

Китайский Tencent переместился на одиннадцатое место с десятого, несмотря на увеличение стоимости на 28,7% (до 174 миллиардов долларов).

Помимо Nvidia, значительный рост стоимости (более чем в два раза) зафиксировали китайские Huawei (64,7 миллиарда долларов, 39-е место) и Xiaomi (21,9 миллиарда долларов, 96-я позиция), а также американская VMware Inc. (47 миллиардов долларов, 55-я строчка).

В топ-100 вошли новые бренды: ChatGPT (43,6 миллиарда долларов, 60-я позиция), Stripe (26,1 миллиарда долларов, 85-я строчка), Chipotle Mexican Grill (26,1 миллиарда долларов, 86-е место) и шведский Spotify (29,7 миллиарда долларов, 76-я позиция).

Рейтинг Brandz Top 100, оценивающий самые дорогие бренды мира, составляется агентством Kantar с 2006 года, учитывая финансовые показатели компаний и мнение около 4,5 миллионов потребителей, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.