Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экстрасенсы обвинили депутата Госдумы в колдовстве
Володин: Госдума готовит запрет на курьерскую работу для судимых граждан
FDA разрешило применение Hernexeos для терапии рака лёгкого
Инструкция по обработке кабачков от мучнистой росы содовым раствором
Сделка по Зангезурскому коридору угрожает ЕАЭС и Ирану
Ищенко: понижение возраста мобилизации не спасёт Украину
Зоопсихологи: собаку нельзя оставлять одну в квартире дольше 4–6 часов
Генетики раскрыли африканское происхождение жителей средневековой Британии
Принц Гарри никогда не ест лобстеров: откровение Меган Маркл на кулинарном шоу

Чайный гриб — в подарок, сморчки — на вес золота: какие цены установлены на Южном Урале в грибной сезон

На Южном Урале назвали стоимость маслят, груздей, лисичек и белых грибов
1:44
Экономика

На Южном Урале сейчас разгар грибного сезона.

Грибы
Фото: Pexels by StockSnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибы

Цены на грибы варьируются на популярном сайте объявлений, сообщает kursdela.biz.

В Челябинской области лисички можно купить от 350 до 700 рублей за килограмм. Например, один продавец предлагает купить их за 380 рублей за кг, а при покупке от 50 кг цена снизится до 350 рублей.

Цена за килограмм маслят варьируется: мелкие — 500 рублей, покрупнее — 450 рублей. В Магнитогорске есть предложение на пятилитровое ведро маслят за 1000 рублей.

Свежие грузди можно найти за 600 рублей за килограмм, а соленые стоят 1500 рублей за литровую банку. В Аргаяше грузди стоят 500 рублей за килограмм.

На белые грибы в Аргаяшском районе цена составляет 500 рублей. Крупные белые грибы стоят дешевле — 350 рублей. 

Чайный гриб: 100 рублей за штуку (некоторые даже готовы отдать бесплатно!).

Сморчки: 7500 рублей за кг (в основном в сушеном виде).

 Шампиньоны: от 127 рублей за кг оптом (в зависимости от сорта).

Если цены на грибы кажутся высокими, всегда можно собрать их самостоятельно! Сезон "тихой охоты" на Южном Урале начинается в конце весны и заканчивается в середине осени, с пиком в августе и сентябре. Обратите внимание на погоду: грибам больше нравится теплая и влажная погода, собирать их лучше вдали от загрязненных мест.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Ищенко: понижение возраста мобилизации не спасёт Украину
Зоопсихологи: собаку нельзя оставлять одну в квартире дольше 4–6 часов
Генетики раскрыли африканское происхождение жителей средневековой Британии
Принц Гарри никогда не ест лобстеров: откровение Меган Маркл на кулинарном шоу
Картофель помогает снизить пересол в супе без потери вкуса — мнение кулинаров
Автомобили могут включать ближний свет вместе с дворниками
На Южном Урале назвали стоимость маслят, груздей, лисичек и белых грибов
Аромат лета от Меган Маркл: герцогиня ежегодно выбирает доступный парфюм от Jo Malone London
Уверовавший в Бога Егор Крид рассказал о своих добрых делах
Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл три жизненных совета отца-долгожителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.