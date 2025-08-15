Чайный гриб — в подарок, сморчки — на вес золота: какие цены установлены на Южном Урале в грибной сезон

На Южном Урале сейчас разгар грибного сезона.
Цены на грибы варьируются на популярном сайте объявлений, сообщает kursdela.biz.
В Челябинской области лисички можно купить от 350 до 700 рублей за килограмм. Например, один продавец предлагает купить их за 380 рублей за кг, а при покупке от 50 кг цена снизится до 350 рублей.
Цена за килограмм маслят варьируется: мелкие — 500 рублей, покрупнее — 450 рублей. В Магнитогорске есть предложение на пятилитровое ведро маслят за 1000 рублей.
Свежие грузди можно найти за 600 рублей за килограмм, а соленые стоят 1500 рублей за литровую банку. В Аргаяше грузди стоят 500 рублей за килограмм.
На белые грибы в Аргаяшском районе цена составляет 500 рублей. Крупные белые грибы стоят дешевле — 350 рублей.
Чайный гриб: 100 рублей за штуку (некоторые даже готовы отдать бесплатно!).
Сморчки: 7500 рублей за кг (в основном в сушеном виде).
Шампиньоны: от 127 рублей за кг оптом (в зависимости от сорта).
Если цены на грибы кажутся высокими, всегда можно собрать их самостоятельно! Сезон "тихой охоты" на Южном Урале начинается в конце весны и заканчивается в середине осени, с пиком в августе и сентябре. Обратите внимание на погоду: грибам больше нравится теплая и влажная погода, собирать их лучше вдали от загрязненных мест.
«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.